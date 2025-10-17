Trotste vader Verstappen deelt update over dochter Lily

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin op jacht naar nieuwe successen. De Nederlander moet zich ver van huis gaan bewijzen, en als kersverse vader is dat soms lastig. Verstappen is echter trots op zijn dochter Lily, en deelt dan ook een trotse update over het vaderschap.
Voor de tweede keer dit seizoen werkt de Formule 1 een raceweekend af op Amerikaanse bodem. In het voorjaar stond de Grand Prix van Miami op het programma, en voor Max Verstappen was dat een zeer speciaal raceweekend. Hij miste toen de mediadag vanwege de geboorte van zijn dochter Lily, en straalde het hele weekend van oor tot oor.
Goede slaper
Nu is hij weer terug in de Verenigde Staten, en dit keer was hij wél aanwezig op de mediadag. Zijn slaapritme kwam daar ter sprake toen hij zich meldde bij de internationale media. Hij stelde dat dat thuis ook wel snor zit: "Ik moet zeggen dat ze tot nu toe wel redelijk goed slaapt. Daar hebben we geluk mee, dat is wel fijn. Het is nu elke avond ook, en ze slaapt ook door."
Last van een jetlag?
Verstappen arriveerde op woensdag in Austin, maar leek niet zoveel last te hebben van de gevreesde jetlag: "Soms heb ik er last van. Soms meer dan een andere keer, maar tot nu toe gaat het wel goed. Of ik nu een beetje goed kon slapen in het vliegtuig? Gisteren niet, want ik vloog overdag!"
Jaren beginnen te tellen
Verstappen is niet langer één van de jongste coureurs op de grid, en dat begint hij ook te merken. Lachend gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik probeer altijd in de avond op mijn bestemming aan te komen dus dan kun je daar wel binnen twee uur naar bed. Toen ik 18 was, toen was alles nog helemaal goed. Dat maakte toen helemaal niets uit!"
Reacties (5)Login om te reageren
Paulie
Posts: 4.725
dus...
Bertrand Gachot
Posts: 324
We gaan dus van pole positions naar poepluiers. Belangrijkste vraag in Austin: slaapt Lily door?
Dat ‘toen ik 18 was, maakte het niks uit’, nee toen was je zelf nog degene die ’s nachts huilde.
Volgende persmoment: wanneer begint Lily aan haar eerste simweekend?
Beri
Posts: 6.714
Je klinkt jaloers
snailer
Posts: 30.241
Is een poging tot humor, Beri. Niet alles serieus nemen. Dat doe ik wel voor je.
Zin over de sim vond ik grappig.
Dat Lily een heftige leeuwin mag worden.
snailer
Posts: 30.241
Of tijgerin. Anders worden de Belgen weer boos.