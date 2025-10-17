Trotste vader Verstappen deelt update over dochter Lily

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin op jacht naar nieuwe successen. De Nederlander moet zich ver van huis gaan bewijzen, en als kersverse vader is dat soms lastig. Verstappen is echter trots op zijn dochter Lily, en deelt dan ook een trotse update over het vaderschap.

Voor de tweede keer dit seizoen werkt de Formule 1 een raceweekend af op Amerikaanse bodem. In het voorjaar stond de Grand Prix van Miami op het programma, en voor Max Verstappen was dat een zeer speciaal raceweekend. Hij miste toen de mediadag vanwege de geboorte van zijn dochter Lily, en straalde het hele weekend van oor tot oor.

Goede slaper

Nu is hij weer terug in de Verenigde Staten, en dit keer was hij wél aanwezig op de mediadag. Zijn slaapritme kwam daar ter sprake toen hij zich meldde bij de internationale media. Hij stelde dat dat thuis ook wel snor zit: "Ik moet zeggen dat ze tot nu toe wel redelijk goed slaapt. Daar hebben we geluk mee, dat is wel fijn. Het is nu elke avond ook, en ze slaapt ook door."

Last van een jetlag?

Verstappen arriveerde op woensdag in Austin, maar leek niet zoveel last te hebben van de gevreesde jetlag: "Soms heb ik er last van. Soms meer dan een andere keer, maar tot nu toe gaat het wel goed. Of ik nu een beetje goed kon slapen in het vliegtuig? Gisteren niet, want ik vloog overdag!"

Jaren beginnen te tellen

Verstappen is niet langer één van de jongste coureurs op de grid, en dat begint hij ook te merken. Lachend gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik probeer altijd in de avond op mijn bestemming aan te komen dus dan kun je daar wel binnen twee uur naar bed. Toen ik 18 was, toen was alles nog helemaal goed. Dat maakte toen helemaal niets uit!"