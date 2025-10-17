user icon
Trotste vader Verstappen deelt update over dochter Lily

Trotste vader Verstappen deelt update over dochter Lily
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 14:47
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin op jacht naar nieuwe successen. De Nederlander moet zich ver van huis gaan bewijzen, en als kersverse vader is dat soms lastig. Verstappen is echter trots op zijn dochter Lily, en deelt dan ook een trotse update over het vaderschap.

Voor de tweede keer dit seizoen werkt de Formule 1 een raceweekend af op Amerikaanse bodem. In het voorjaar stond de Grand Prix van Miami op het programma, en voor Max Verstappen was dat een zeer speciaal raceweekend. Hij miste toen de mediadag vanwege de geboorte van zijn dochter Lily, en straalde het hele weekend van oor tot oor.

Goede slaper

Nu is hij weer terug in de Verenigde Staten, en dit keer was hij wél aanwezig op de mediadag. Zijn slaapritme kwam daar ter sprake toen hij zich meldde bij de internationale media. Hij stelde dat dat thuis ook wel snor zit: "Ik moet zeggen dat ze tot nu toe wel redelijk goed slaapt. Daar hebben we geluk mee, dat is wel fijn. Het is nu elke avond ook, en ze slaapt ook door."

Last van een jetlag?

Verstappen arriveerde op woensdag in Austin, maar leek niet zoveel last te hebben van de gevreesde jetlag: "Soms heb ik er last van. Soms meer dan een andere keer, maar tot nu toe gaat het wel goed. Of ik nu een beetje goed kon slapen in het vliegtuig? Gisteren niet, want ik vloog overdag!"

Jaren beginnen te tellen

Verstappen is niet langer één van de jongste coureurs op de grid, en dat begint hij ook te merken. Lachend gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik probeer altijd in de avond op mijn bestemming aan te komen dus dan kun je daar wel binnen twee uur naar bed. Toen ik 18 was, toen was alles nog helemaal goed. Dat maakte toen helemaal niets uit!"

Reacties (5)

  • Paulie

    Posts: 4.725

    dus...

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:53
  • Bertrand Gachot

    Posts: 324

    We gaan dus van pole positions naar poepluiers. Belangrijkste vraag in Austin: slaapt Lily door?

    Dat ‘toen ik 18 was, maakte het niks uit’, nee toen was je zelf nog degene die ’s nachts huilde.

    Volgende persmoment: wanneer begint Lily aan haar eerste simweekend?

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:59
    • Beri

      Posts: 6.714

      Je klinkt jaloers

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 15:10
    • snailer

      Posts: 30.241

      Is een poging tot humor, Beri. Niet alles serieus nemen. Dat doe ik wel voor je.
      Zin over de sim vond ik grappig.

      Dat Lily een heftige leeuwin mag worden.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 15:16
    • snailer

      Posts: 30.241

      Of tijgerin. Anders worden de Belgen weer boos.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 15:17

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

