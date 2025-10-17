user icon
De strijd om miljoenen: waarom P2 constructeurs cruciaal is voor 2026

De strijd om miljoenen: waarom P2 constructeurs cruciaal is voor 2026
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 11:03
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Terwijl alle ogen gericht zijn op de titelstrijd bij McLaren, woedt er op de achtergrond een minstens zo belangrijke strijd: de slag om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Met Mercedes, Ferrari en een herrijzend Red Bull die elkaar op de hielen zitten, staat er meer op het spel dan prestige. 

Financiële en sportieve belangen enorm 

De strijd om de 'best of the rest' positie is dit jaar spannender dan ooit. Dit artikel biedt een diepgaande analyse van de financiële en sportieve belangen. 

Een hogere klassering in het constructeurskampioenschap levert niet alleen miljoenen aan extra prijzengeld op. Het biedt ook voordelen in de toegestane ontwikkelingstijd (ATR) voor het volgende seizoen. 

Die extra ontwikkelingstijd kan het verschil maken in 2026, wanneer compleet nieuwe reglementen ingaan. Teams die nu achter McLaren eindigen, krijgen meer windtunneltijd en CFD-uren. 

Wat er op het spel staat: 

● Miljoenen extra prijzengeld per positie 

● Cruciale ATR-voordelen voor 2026-ontwikkeling 

● Meer windtunneltijd voor lagere klassering 

● Extra CFD-uren voor autoontwikkeling 

● Momentum richting nieuwe reglementen 

● Status en prestige voor sponsors 

Huidige stand en recente vorm geanalyseerd 

De huidige stand wordt geanalyseerd, waarbij de recente vorm van de drie topteams wordt vergeleken. Mercedes' verrassende overwinning in Singapore heeft hen een boost gegeven.

Maar Red Bull's technisch directeur Pierre Waché heeft toegegeven dat zijn team in Singapore een "kans heeft gemist" en nog veel potentieel heeft. De Oostenrijkse renstal is niet uitgeteld. 

Ferrari blijft ondertussen wisselvallig presteren. Het Italiaanse team kan op bepaalde circuits meedoen om zeges, maar mist consistentie. 

Huidige situatie drie teams: 

● Mercedes: momentum na Singapore-zege 

● Red Bull: erkent potentieel niet benut 

● Ferrari: wisselvallig maar soms razendsnel 

● Marges tussen drie teams flinterdun 

● Elke race kan balans doen kantelen 

● Austin cruciaal voor momentum 

 Mercedes profiteert van Singapore-boost 

Mercedes heeft met de zege in Singapore bewezen dat ze nog altijd races kunnen winnen. George Russell reed een perfecte race en het team lijkt de sweet spot gevonden te hebben. 

Die overwinning geeft het team vertrouwen richting de laatste races. Als Mercedes deze vorm kan vasthouden, zijn ze favoriet voor P2. 

Red Bull's onbenutte potentieel zorgwekkend 

Red Bull erkent dat ze onder hun niveau presteren. Waché's uitspraak dat ze een "kans hebben gemist" is veelzeggend. 

Het team heeft de snelheid maar worstelt met het ontsluitenen ervan. Als ze dat oplossen in de laatste races, kunnen ze nog oplopen naar P2. 

Max Verstappen heeft al aangetoond dat hij wonderen kan verrichten met een suboptimale auto. Met een betere setup kan Red Bull gevaarlijk worden. 

Ferrari's inconsistentie grootste probleem 

Ferrari heeft het grootste probleem: inconsistentie. Het ene weekend vechten ze om de zege, het andere weekend scoren ze amper punten. 

Die wisselvalligheid maakt het moeilijk om constant punten te pakken op Mercedes en Red Bull. Charles Leclerc en Lewis Hamilton verdienen betere prestaties.

Link met 2026-reglementen cruciaal 

Door de huidige strijd direct te koppelen aan de voorbereidingen op de cruciale reglementswijzigingen van 2026, krijgt dit verhaal een extra laag van urgentie.

De teams die nu P2, P3 en P4 worden, krijgen respectievelijk meer ontwikkelingstijd dan de kampioen. Dat kan in 2026 het verschil maken tussen vooraan rijden of achteraan. 

2026-impact: 

● Compleet nieuwe reglementen 

● Nieuwe motor- en chassis-specs 

● Teams beginnen vanaf nul 

● Extra ontwikkelingstijd enorm waardevol 

● P2 krijgt meer ATR dan kampioen McLaren 

● Huidige klassering bepaalt 2026-startkansen 

Reacties (1)

  • Beamer

    Posts: 1.833

    Het artikel is enigszins onduideijk:

    "Een hogere klassering in het constructeurskampioenschap levert niet alleen miljoenen aan extra prijzengeld op. Het biedt ook voordelen in de toegestane ontwikkelingstijd (ATR) voor het volgende seizoen. "

    Een hogere klassering levert toch juist minder ATR op. Kun je het prijzengeld missen, dan zou ik liever P4 eindigen dan P2 met het oog op 2026.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

