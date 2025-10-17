user icon
Verstappen zet McLaren onder druk met gevatte opmerking

Verstappen zet McLaren onder druk met gevatte opmerking
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 11:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin jagen op een nieuwe zege. Hij lijkt niet zo bezig te zijn met zijn titelkansen, maar iedereen om hem heen wel. Als Verstappen wordt gevraagd naar het interne gevecht bij McLaren, kan hij het niet laten om een geintje te maken.

Verstappen leek maandenlang kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, en ze mochten vrij racen van het team. In Canada ging dat fout, maar verder kwam ze redelijk ongeschonden uit de strijd. Na de zomerstop veranderde alles, en wist Verstappen zijn achterstand enorm te verkleinen. Bij McLaren begon het interne titelduel over te koken, en raakten Norris en Piastri elkaar bij de start van de Grand Prix van Singapore.

Frustratie bij McLaren

Het incidentje in Singapore zorgde voor de nodige onrust, en men vroeg zich weer af of McLaren een coureur voortrekt. Na het incident bij de start vroeg Piastri aan zijn team om in te grijpen, maar na lang overleg werd er besloten om dat niet te doen. Het zorgde voor frustratie bij Piastri en zijn fans, terwijl Norris zich op de vlakte hield.

Vuurtje opstoken

Tijdens de persconferentie in Austin werd Verstappen gevraagd of hij het gevoel heeft dat McLaren Norris voortrekt, en of dit een voordeel is voor hem. Grappend geeft Verstappen antwoord: "Absoluut! Ik weet het niet, ik heb iets gehoord... Helpt het mij? Ik weet het niet... Het kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen, want het heeft niets met mij te maken wat zij voor beslissing nemen binnen het team en hoe ze als team opereren. Ze doen gewoon wat ze denken dat goed is."

Verstappen staat nu derde in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten achter zijn naam. Piastri voert nog altijd de titelstrijd aan met 336 punten.

BoerTeun

Posts: 1.461

Ik zie mcLaren gelijk wegduiken na zo'n gevatte opmerking phoe, daar hebben ze niet van terug denk ik :)

  • 8
  • 17 okt 2025 - 11:52
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.461

    Ik zie mcLaren gelijk wegduiken na zo'n gevatte opmerking phoe, daar hebben ze niet van terug denk ik :)

    • + 8
    • 17 okt 2025 - 11:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.568

      Ja, deze was wel zeer gevat hoor, tjonge zeg.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 12:13
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Mcl is nu van de leg

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 12:26
  • TheStijg

    Posts: 3.998

    Zo gevat.... Vergeet Hans Teeuwen, Kasper van der Laan, Youp van 't Hek en Herman Finkers.

    "Absoluut! Ik weet het niet, ik heb iets gehoord".

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:13
  • gridiron

    Posts: 2.877

    Brown heeft direct een vrachtwagen Prozac laten aanvoeren na deze opmerking.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:24
  • tanteriekie

    Posts: 129

    Zo, dat zal ze leren.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:26
  • Paulie

    Posts: 4.723

    het zal voor McLaren een hele opgave worden om na deze grappige edoch vernederende sneer hun focus te houden in COTA, dit soort sh..t brengt McLaren compleet van de leg, waar Max weer van kan profiteren

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
