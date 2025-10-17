Max Verstappen gaat dit weekend in Austin jagen op een nieuwe zege. Hij lijkt niet zo bezig te zijn met zijn titelkansen, maar iedereen om hem heen wel. Als Verstappen wordt gevraagd naar het interne gevecht bij McLaren, kan hij het niet laten om een geintje te maken.

Verstappen leek maandenlang kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, en ze mochten vrij racen van het team. In Canada ging dat fout, maar verder kwam ze redelijk ongeschonden uit de strijd. Na de zomerstop veranderde alles, en wist Verstappen zijn achterstand enorm te verkleinen. Bij McLaren begon het interne titelduel over te koken, en raakten Norris en Piastri elkaar bij de start van de Grand Prix van Singapore.

Frustratie bij McLaren

Het incidentje in Singapore zorgde voor de nodige onrust, en men vroeg zich weer af of McLaren een coureur voortrekt. Na het incident bij de start vroeg Piastri aan zijn team om in te grijpen, maar na lang overleg werd er besloten om dat niet te doen. Het zorgde voor frustratie bij Piastri en zijn fans, terwijl Norris zich op de vlakte hield.

Vuurtje opstoken

Tijdens de persconferentie in Austin werd Verstappen gevraagd of hij het gevoel heeft dat McLaren Norris voortrekt, en of dit een voordeel is voor hem. Grappend geeft Verstappen antwoord: "Absoluut! Ik weet het niet, ik heb iets gehoord... Helpt het mij? Ik weet het niet... Het kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen, want het heeft niets met mij te maken wat zij voor beslissing nemen binnen het team en hoe ze als team opereren. Ze doen gewoon wat ze denken dat goed is."

Verstappen staat nu derde in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten achter zijn naam. Piastri voert nog altijd de titelstrijd aan met 336 punten.