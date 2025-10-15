user icon
Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 19:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton is door voormalig-steward en oud-coureur Johnny Herbert beschuldigd van valsspelen. De Ferrari-coureur had in Singapore een straf gekregen, en dat was volgens Herbert meer dan terecht. De Britse coureur had een remprobleem en kwam daardoor meermaals buiten de baan. Hamilton reed meer dan 30 seconden voor Fernando Alonso, maar zijn remmen stopten er mee. 

Hamilton zat daarna vlak voor de neus van de Spanjaard. Doordat zijn remmen ermee ophielden, maar hij van zijn engineer moest doorrijden werd de zevenvoudig wereldkampioen langzamer en langzamer. De Spanjaard is door de penalty van Hamilton alsnog boven hem geëindigd, maar de Brit liet hem er op de baan niet zomaar langs. Lewis Hamilton werd uiteindelijk achtste. 

Hamilton reed een goede Grand Prix

Toch reed Lewis Hamilton goed in Singapore. Hij stond vijfde en had net Kimi Antonelli ingehaald. Toen de remmen van Hamilton ermee ophielden werd hij ingehaald door Antonelli en teamgenoot Charles Leclerc. Op dat punt was het verschil met Spanjaard Fernando Alonso nog ruim dertig seconde. De Aston Martin-coureur finishte uiteindelijk op 0.4 seconde achter de Brit. 

"Het was terecht om Lewis die straf te geven, want hij sneed bepaalde bochten een beetje af, zodat hij niet hoefde te remmen. Hij kreeg zijn verdiende loon", zegt voormalig-stewart Johnny Herbert tegenover Betting Lounge. Lewis Hamilton ontving uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconde voor track limits. 

'Alonso laat typisch gedrag zien'

"De stewards hebben de juiste beslissing genomen. Fernando zorgde er zeker voor dat de stewards zich bewust waren van zijn woede. Maar ik denk dat het uiteindelijk vrij duidelijk was dat Lewis bochten afsneed nam om de finish te halen. Je kunt dat niet doen, je kunt niet in die mate vals spelen. Typisch Fernando, op zijn hoge paard, schreeuwend en tieren!"

Alonso eindigde uiteindelijk boven de Brit en staat nu elfde in het wereldkampioenschap met 36 punten. Lewis Hamilton staat zesde met 125 punten. Beide coureurs staan ook volgend jaar nog op de grid namens hun huidige teams. Lewis Hamilton blijft voor Ferrari rijden en Alonso voor Aston Martin.

Rimmer

Posts: 12.886

Leaving the track and gaining an advantage. Of zes keer overschrijden tracklimits. Het is maar hoe je er naar wil kijken. Rijden met een onveilige auto kan zelfs ook nog. Die 5 seconden waren gewoon een lieve aai over de bol voor Lewis en het noodlijdende Ferrari. Compassie vanuit de Fiara.. eh FIA.

  • 4
  • 15 okt 2025 - 19:27
  • Rimmer

    Posts: 12.886

    Leaving the track and gaining an advantage. Of zes keer overschrijden tracklimits. Het is maar hoe je er naar wil kijken. Rijden met een onveilige auto kan zelfs ook nog. Die 5 seconden waren gewoon een lieve aai over de bol voor Lewis en het noodlijdende Ferrari. Compassie vanuit de Fiara.. eh FIA.

    • + 4
    • 15 okt 2025 - 19:27
    • monzaron

      Posts: 614

      Rustig maar, tis Johnnie the Gambler 😌

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 20:08

