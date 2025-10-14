user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Amerika

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Amerika
  Gepubliceerd op 14 okt 2025 08:48
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin krijgen de coureurs het druk, want er staat een sprintrace op het programma. Het tijdschema ziet er dan ook heel anders uit dan normaal.

Het Formule 1-circus werkte in de afgelopen maanden vooral raceweekenden af die gunstig waren voor de fans in Europa. De Grands Prix vonden plaats in de middaguren, en dat betekende dat niemand tot diep in de nacht hoefde op te blijven. Daar komt dit weekend verandering in, want alle sessies vinden diep in de avond en de nacht plaats.

Op vrijdag worden de eerste en de enige vrije training en de sprint kwalificatie afgewerkt. De laatste sessie is pas om 00:14 voorbij, en dat betekent dat het nachtwerk wordt voor de trouwe volgers van de sport. Ook de kwalificatie op zaterdagavond is pas op middernacht voorbij. De Grand Prix begint zondag pas om 21:00, en als er zeer veel gebeurt, kan dit ook een latertje worden voor de Europese fans.

Starttijden Verenigde Staten (Nederlandse tijd):

Vrijdag 17 oktober:

Eerste vrije training: 19:30 - 20:30

Sprint kwalificatie: 23:30 - 00:14

Zaterdag 18 oktober:

Sprintrace: 19:00 - 19:30

Kwalificatie: 23:00 - 00:00

Zondag 19 oktober:

Grand Prix van de Verenigde Staten: 21:00

Waar is de Amerikaanse Grand Prix te zien?

De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV. Voor beide diensten moet er worden betaald, en de mogelijkheden om gratis naar de sessies in Austin te kijken zijn beperkt. De Duitse zender RTL heeft een sublicentie in handen, en is voor veel Nederlandse TV-kijkers gratis te ontvangen. Ze hebben echter besloten om de kwalificatie, sprintrace en de Grand Prix in Austin niet gratis uit te zenden. Dit is dit weekend dus geen optie.

