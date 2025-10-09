WRC-superster Kalle Rovanperä is vandaag naar buitengekomen met schokkend nieuws. De Finse coureur heeft aangekondigd dat hij na dit jaar stopt met rallyrijden, en dat hij de overstap gaat maken naar de single seaters. Hij gaat eerst rijden in de Japanse Super Formula, maar wil doorgroeien naar de Formule 1.

Rovanperä is één van de grootste sterren van het WRC. De jonge Fin bestormde de rallywereld, en werd in 2022 en 2023 wereldkampioen. Vorig jaar nam hij een drastisch besluit, en nam hij niet langer deel aan alle rally's die op de kalender stonden. Hij richtte zich ook op het circuit, en nam deel aan de Porsche Carrera Cup Benelux. Daarnaast mocht hij ook een test afwerken met een oudere Formule 1-wagen van Red Bull.

Super Formula

Dit jaar rijdt hij voor Toyota weer een volledig seizoen in het WRC, maar het is direct ook zijn laatste jaar. Rovanperä maakte vandaag namelijk bekend dat hij na dit seizoen gaat stoppen met rallyrijden, en dat hij in 2026 de stap gaat zetten naar de single seaters. Volgend jaar gaat hij met de steun van Toyota in de Super Formula rijden in Japan, en hij hoopt daarna door te groeien naar de Formule 2.

Wat zijn de plannen?

De Finse coureur sprak zich uit over zijn doel in een interview met DirfFish: "Op dit moment weet ik alleen wat mijn plannen zijn voor de komende jaren. Ik weet dat ik volgend jaar naar de Super Formula ga, en daarna gaan we verder werken naar de volgende stap, wat dan de Formule 2 zou zijn. We zullen wel zien hoe alles gaat lopen."

Formule 1 volgende stap?

Een logische vervolgstap zou dan de Formule 1 zijn, en dat zit ook zeker in het achterhoofd van Rovanperä. Hij wil echter niet te vroeg juichen: "Ik kan je nu niet zeggen wat mijn ultieme doel is. Ik heb je gezegd dat ik ga voor het hoogst haalbare. De Formule 1 is het hoogste niveau, maar er zijn zoveel coole series en evenementen op de circuits."