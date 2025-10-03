user icon
icon

Stormloop op tickets voor Zandvoort: weekendkaartjes uitverkocht

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stormloop op tickets voor Zandvoort: weekendkaartjes uitverkocht
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 12:49
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Er is een stormloop ontstaan op tickets voor de voorlopige laatste Dutch Grand Prix die volgend jaar op de planning staat. De race op het circuit van Zandvoort verdwijnt na 2026 van de F1-kalender, en de organisatie laat nu weten dat de weekendkaartjes al zijn uitverkocht.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort keerde in 2021 terug op de F1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen was de hype zeer groot, en zaten de tribunes vrijwel elke editie propvol. Dit jaar leek de hype echter af te nemen, en waren er vooral op vrijdag veel lege plekken te zien op de tribunes.

Overweldigende interesse

Nu Verstappens titelkansen weer toe te lijken nemen, en de laatste editie van de Dutch GP steeds dichter bij lijkt te komen, neemt de aandacht toe. Circuitdirecteur Robert van Overdijk heeft het bij De Telegraaf over een overweldigende interesse in de kaartjes. Het aanvraag- en toewijzingsproces voor de weekendkaartjes is inmiddels afgerond, de tickets voor de zaterdag en de zondag zijn dan ook uitverkocht. Er zijn alleen nog een beperkt aantal hospitality-tickets beschikbaar.

Raakt de vrijdag ook uitverkocht?

Of de vrijdag volgend jaar ook uitverkocht raakt, moet nog blijken. Deze tickets gaan in de loop van 2026 pas in de verkoop, maar op de vrijdag zal er volgend jaar genoeg actie zijn. Tijdens de laatste editie van de Dutch GP wordt er gewerkt met het sprintformat, wat betekent dat er op vrijdag een sprintkwalificatie op het programma staat.

Onvergetelijke editie

Circuitdirecteur Van Overdijk heeft er in ieder geval veel zin in, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf: "Het wordt een onvergetelijke, laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis. Zeker ook met een sprintrace, de compleet nieuwe auto's van volgend jaar en met Cadillac staat er een elfde team op de grid."

NicoS

Posts: 19.436

Wacht maar als Max volgend seizoen achteraan hobbelt, dan worden de kaartjes massaal gedumpt, en moeten ze weer tribunes afdekken omdat er geen hond zit…..

  • 2
  • 3 okt 2025 - 12:58
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.436

    Wacht maar als Max volgend seizoen achteraan hobbelt, dan worden de kaartjes massaal gedumpt, en moeten ze weer tribunes afdekken omdat er geen hond zit…..

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 12:58
    • Housmans

      Posts: 200

      Zou het niet erg vinden als de kaarten weer gedumpt gaan worden, tot een paar jaar geleden lukt het altijd wel om voor de vrijdag op Franchorchamps gold stand tickets te kopen voor rond de €10, sinds '21 zijn die ook in de doorverkoop ineens onbetaalbaar geworden.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 15:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.457

    "Het wordt een onvergetelijke, laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis."

    De F1 hangt er zomaar bij in Zandvoort met de massale optocht, van links naar rechts, zuipers die op 'n lange tafel in hun blote buik glijden en met pauper achtige taferelen.

    Dan komt het volkslied dat gezongen wordt door 'n nobody die niet kan zingen en daarna de F1 race die zwaar tegen altijd omdat Max halverwege uitvalt......en de uittocht begint.

    Voor de zittenblijvers krijgen we ook nog 'n D.J. die 400.000€ krijgt voor z'n optreden en daarna iedereen naar huis.....met of zonder kater.

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 13:53

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar