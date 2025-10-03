Stormloop op tickets voor Zandvoort: weekendkaartjes uitverkocht

Er is een stormloop ontstaan op tickets voor de voorlopige laatste Dutch Grand Prix die volgend jaar op de planning staat. De race op het circuit van Zandvoort verdwijnt na 2026 van de F1-kalender, en de organisatie laat nu weten dat de weekendkaartjes al zijn uitverkocht.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort keerde in 2021 terug op de F1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen was de hype zeer groot, en zaten de tribunes vrijwel elke editie propvol. Dit jaar leek de hype echter af te nemen, en waren er vooral op vrijdag veel lege plekken te zien op de tribunes.

Overweldigende interesse

Nu Verstappens titelkansen weer toe te lijken nemen, en de laatste editie van de Dutch GP steeds dichter bij lijkt te komen, neemt de aandacht toe. Circuitdirecteur Robert van Overdijk heeft het bij De Telegraaf over een overweldigende interesse in de kaartjes. Het aanvraag- en toewijzingsproces voor de weekendkaartjes is inmiddels afgerond, de tickets voor de zaterdag en de zondag zijn dan ook uitverkocht. Er zijn alleen nog een beperkt aantal hospitality-tickets beschikbaar.

Raakt de vrijdag ook uitverkocht?

Of de vrijdag volgend jaar ook uitverkocht raakt, moet nog blijken. Deze tickets gaan in de loop van 2026 pas in de verkoop, maar op de vrijdag zal er volgend jaar genoeg actie zijn. Tijdens de laatste editie van de Dutch GP wordt er gewerkt met het sprintformat, wat betekent dat er op vrijdag een sprintkwalificatie op het programma staat.

Onvergetelijke editie

Circuitdirecteur Van Overdijk heeft er in ieder geval veel zin in, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf: "Het wordt een onvergetelijke, laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis. Zeker ook met een sprintrace, de compleet nieuwe auto's van volgend jaar en met Cadillac staat er een elfde team op de grid."