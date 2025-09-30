user icon
Terugblik: Verstappen onder vuur na 'Fucked' in Singapore

<b> Terugblik: </b> Verstappen onder vuur na 'Fucked' in Singapore
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 18:09
  • comments 1
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is gewend om headlines te domineren door zijn prestaties op de baan, maar in Singapore was dat dit keer anders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam in opspraak na een incident tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix. Niet vanwege een crash, een sensationele overwinning of een technisch vraagstuk, maar door één enkel woord dat hij in de mond nam.

Tijdens de vragenronde kreeg Verstappen de vraag hoe hij de balans van zijn Red Bull Racing-auto ervoer. Het antwoord klonk kort en krachtig: de auto was “fucked”. Dat werd live uitgezonden en ging direct de wereld rond. In de paddock werd het incident snel opgepikt en ook de internationale media doken erop. Wat voor de Nederlander bedoeld was als een nonchalante en directe manier om zijn frustratie te uiten, groeide uit tot een relletje met gevolgen.

Verstappen krijgt taakstraf na 'Fucked'

De FIA, de internationale autosportfederatie, zag zich genoodzaakt in te grijpen. Het taalgebruik van Verstappen werd omschreven als “coarse, rude or may cause offence” – grof, onbeleefd en mogelijk aanstootgevend. Omdat de uitspraak in een officiële setting viel en bovendien live werd uitgezonden, wilden de stewards er een signaal mee afgeven. Een geldboete bleef achterwege, omdat Verstappen niemand persoonlijk had beledigd. Toch kwam er een straf: een taakstraf in de vorm van “work of public interest”.

De Nederlander reageerde fel op de beslissing. In zijn ogen werd er overdreven opgetreden en hij noemde de straf zelfs “belachelijk”. Verstappen liet merken weinig zin te hebben om nog uitgebreid te antwoorden tijdens de daaropvolgende persmomenten. Korte, bondige reacties moesten volstaan, alsof hij zijn protest juist via zijn houding kracht wilde bijzetten. Vervolgens nam hij alle journalisten mee naar buiten om ze te woord te staan, wat een messteek was in de rug van de FIA. 

Straf gevolg van eerdere uitspraken Ben Sulayem

De kwestie kwam op een gevoelig moment. FIA-president Mohammed Ben Sulayem had kort daarvoor al opgeroepen tot minder grof taalgebruik in de Formule 1. Niet alleen in persconferenties, maar ook tijdens de teamradio’s, die steeds vaker rechtstreeks worden uitgezonden. Volgens Ben Sulayem moeten coureurs zich bewust zijn van hun rol als rolmodel, zeker richting jonge fans. Met Verstappens uitspraak had de FIA precies zo’n voorbeeld in handen om haar beleid te onderstrepen.

Dat Verstappen openhartig en ongefilterd spreekt, is geen geheim. Het draagt bij aan zijn imago als puur racetalent dat weinig geeft om politiek correcte antwoorden. Voor veel fans is dat juist de charme van de Limburger, die vaak zegt wat anderen alleen denken. Toch werd in Singapore duidelijk dat er grenzen liggen. De belangen in de Formule 1 zijn simpelweg te groot. Sponsors, uitzendrechten en het imago van de sport wegen zwaar, waardoor zelfs een enkel woord kan leiden tot een officiële straf.

FIA houdt poot stijf

Interessant genoeg kreeg Verstappen ook steun van verschillende kanten. Critici van de FIA vonden dat de bond zich druk maakte om een futiliteit en wezen erop dat F1-coureurs in het heetst van de strijd wel vaker grove taal gebruiken via de boordradio. Het verschil is echter dat die momenten vaak worden weggepiept of minder nadrukkelijk in beeld komen. In een persconferentie, die bedoeld is als formeel forum richting de media, gelden andere spelregels. Toch kwam de GPDA (de rijdersvakbond) met een statement naar buiten waarin zij zich unaniem achter Verstappen schaarden. 

Onlangs blikte Ben Sulayem terug op het vloekincident met Verstappen. De president van de FIA bleef bij zijn beslissing en benadrukte daarbij dat Formule 1-coureurs een voorbeeldfunctie hebben en op hun woorden moeten letten. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.423

    Gaan we nu echt dit soort berichten van 'n jaar geleden nogmaals onder de aandacht brengen?.....Is er echt totaal geen nieuws wat niet over Max gaat?

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 19:59

