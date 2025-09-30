Extreme uitdaging op komst: Onweer bedreigt F1-weekend in Singapore

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Singapore. De nachtrace in de Aziatische stadstaat is één van de zwaarste Grands Prix van de kalender, en de coureurs moeten ook dit jaar rekening houden met lastige en zware weersomstandigheden.

De Grand Prix van Singapore is elk jaar een fysieke uitputtingsslag voor de coureurs. Dat komt door de lastige baan, maar vooral door de tropische omstandigheden. Het is er altijd zeer warm, terwijl de luchtvochtigheid ook hoog is. Tot overmaat van ramp bestaat er elk jaar ook een grote kans op neerslag, al heeft dat slechts een paar keren voor een regenrace gezorgd.

Regen op komst?

Het is een regenachtige week in Singapore, en dat kan voor problemen zorgen als de coureurs op vrijdag de eerste en de tweede vrije training afwerken. Het wordt op deze dag maximaal 32 graden Celsius, maar de gevoelstemperatuur bedraagt 38 graden. Daarnaast is er ook een luchtvochtigheid van 75 procent. Het kan vooral in de middag flink gaan regenen, maar er is wel een kleine kans dat er een buitje gaat vallen tijdens de eerste sessies van het weekend.

Zware zaterdag

Op de zaterdag staan de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie op het programma. Volgens de huidige weermodellen gaat het op zaterdag flink stormen en is er een kans op onweersbuien. Het lijkt de hele dag te gaan regenen, maar in de avond lijkt het op te klaren. De kans op een droge kwalificatie is dus groot, al wordt het wel een pittige sessie. Het wordt ongeveer 30 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 77 procent.

Komt er een regenrace?

Op de zondag wordt de Grand Prix van Singapore verreden, en dit lijkt qua weer de beste dag van het weekend te worden. Er valt overdag beduidend minder neerslag dan op vrijdag en zaterdag, en de kans is groot dat het een droge race wordt. Het kwik zal waarschijnlijk oplopen tot zo'n 32 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 72 procent.