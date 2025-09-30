user icon
icon

Extreme uitdaging op komst: Onweer bedreigt F1-weekend in Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Extreme uitdaging op komst: Onweer bedreigt F1-weekend in Singapore
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 14:47
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Singapore. De nachtrace in de Aziatische stadstaat is één van de zwaarste Grands Prix van de kalender, en de coureurs moeten ook dit jaar rekening houden met lastige en zware weersomstandigheden.

De Grand Prix van Singapore is elk jaar een fysieke uitputtingsslag voor de coureurs. Dat komt door de lastige baan, maar vooral door de tropische omstandigheden. Het is er altijd zeer warm, terwijl de luchtvochtigheid ook hoog is. Tot overmaat van ramp bestaat er elk jaar ook een grote kans op neerslag, al heeft dat slechts een paar keren voor een regenrace gezorgd.

Meer over GP Singapore 2025 'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

29 sep
 <b> Exclusief: </b> "Het is bijna onmogelijk wat Verstappen deed op de Nordschleife"

Exclusief: "Het is bijna onmogelijk wat Verstappen deed op de Nordschleife"

29 sep

Regen op komst?

Het is een regenachtige week in Singapore, en dat kan voor problemen zorgen als de coureurs op vrijdag de eerste en de tweede vrije training afwerken. Het wordt op deze dag maximaal 32 graden Celsius, maar de gevoelstemperatuur bedraagt 38 graden. Daarnaast is er ook een luchtvochtigheid van 75 procent. Het kan vooral in de middag flink gaan regenen, maar er is wel een kleine kans dat er een buitje gaat vallen tijdens de eerste sessies van het weekend.

Zware zaterdag

Op de zaterdag staan de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie op het programma. Volgens de huidige weermodellen gaat het op zaterdag flink stormen en is er een kans op onweersbuien. Het lijkt de hele dag te gaan regenen, maar in de avond lijkt het op te klaren. De kans op een droge kwalificatie is dus groot, al wordt het wel een pittige sessie. Het wordt ongeveer 30 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 77 procent.

Komt er een regenrace?

Op de zondag wordt de Grand Prix van Singapore verreden, en dit lijkt qua weer de beste dag van het weekend te worden. Er valt overdag beduidend minder neerslag dan op vrijdag en zaterdag, en de kans is groot dat het een droge race wordt. Het kwik zal waarschijnlijk oplopen tot zo'n 32 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 72 procent.

Pietje Bell

Posts: 31.253

Alle sessies worden daar 's avonds gereden.

Alleen voor vrijdag wordt 's avonds regen verwacht. Za en zo overdag.

  • 1
  • 30 sep 2025 - 14:52
F1 Nieuws GP Singapore 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.253

    Alle sessies worden daar 's avonds gereden.

    Alleen voor vrijdag wordt 's avonds regen verwacht. Za en zo overdag.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 14:52
  • Beamer

    Posts: 1.815

    Gelukkig hebben we nog genoeg regenbanden over, kunnen ze die ook een keer gebruiken. Oh wacht....

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 14:54
  • OrangeArrows

    Posts: 3.273

    Conclusie is dat het allemaal wel mee gaat vallen. De kop doet anders geloven, maar dat zijn we helaas gewend van de auteur.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 15:17
  • Larry Perkins

    Posts: 60.264

    Heb mijn tv al ingepakt tegen het noodweer en ga gratis bij mijn knappe, rondborstige buurvrouw kijken. Heb via-via mijn buurman opgeroepen voor een spoedvergadering in Verweggistan. Kwestie van goed voorbereiden...

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 15:24
  • dutchiceman

    Posts: 5.438

    Het weerbericht maakt tegenwoordig geen sodemieter meer uit.
    Met regen rijden ze toch niet meer.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 15:38
    • OrangeArrows

      Posts: 3.273

      Valt reuze mee.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 16:17
    • Jatochnietdan

      Posts: 54

      Precies mijn gedachte; het is laatste tijd erg laf allemaal.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 16:21

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar