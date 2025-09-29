user icon
Op deze manier wordt McLaren constructeurskampioen in Singapore

Op deze manier wordt McLaren constructeurskampioen in Singapore
  Gepubliceerd op 29 sep 2025 18:09
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kan aankomend weekend in Singapore de constructeurstitel gaan pakken in de Formule 1. De Britse renstal voert al sinds het begin van het jaar het kampioenschap aan, en de kans is zeer groot dat ze nu de titel wél gaan pakken.

In Azerbeidzjan kon McLaren anderhalve week geleden ook de constructeurstitel prolongeren, maar dat ging helemaal mis. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris beleefden een rampzalig weekend, en ze konden niet mee vechten met Red Bull, Ferrari en Mercedes. Piastri viel uit na een crash in de openingsronde en Norris was niet in staat om zich naar voren te vechten.

Nieuwe kans

In Singapore krijgen ze een nieuwe kans om de tweede constructeurstitel op rij te pakken. McLaren staat nu op 623 WK-punten, terwijl achtervolgers Mercedes (290 WK-punten) en Ferrari (286 WK-punten) theoretisch gezien nog kans maken op een nieuwe titel. Nummer vier Red Bull Racing staat op 272 WK-punten, en maakt geen kans meer op een nieuwe constructeurstitel.

Titel binnen handbereik

Na de blamage in Azerbeidzjan kunnen ze nu gaan toeslaan op het Marina Bay Street Circuit. Er zijn nog maximaal 346 WK-punten te vergeven, en dat betekent dat McLaren een voorsprong nodig heeft die groter is dan dat. In Singapore moeten ze dus minimaal 13 WK-punten gaan pakken om in aanmerking te komen voor de nieuwe constructeurstitel. Een onverwachtse nieuwe blamage zou de titel nog kunnen uitstellen.

Recordjacht

Als McLaren hun nieuwe constructeurstitel weet te pakken, dan is dat hun tiende titel. Dat zou betekenen dat ze Williams inhalen op de lijst van de teams met de meeste titels ooit in de Formule 1. McLaren gaat ook op jacht naar het record van de meeste punten dat één team ooit heeft gepakt in een enkel seizoen. Dat record staat nu nog op naam van Red Bull Racing, dat in 2023 860 WK-punten pakte.

Het puntenaantal van Red Bull Racing in 2023 van 860 WK-punten moet je delen door 1,15 coureurs. Het aantal WK-punten van McLaren moet je delen door 2 coureurs...

