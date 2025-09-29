user icon
'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'
  Gepubliceerd op 29 sep 2025 19:22
  17
  Door: Jesse Jansen

George Russell heeft nog steeds geen contract getekend voor 2026. Dat komt door een groot meningsverschil over het nieuwe contract tussen Russell en Mercedes-teambaas Toto Wolff, zo meldt AS-web. Russell zou een contract van drie jaar willen, terwijl Wolff hem een contract heeft aangeboden van een jaar. 

Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 212 punten. Dat zijn er 43 minder dan Max Verstappen, die derde staat in het wereldkampioenschap. George Russell heeft dit seizoen tot nu toe een keer gewonnen. 

Antonelli zou wel een contract hebben

Bij Antonelli gaat het allemaal wat makkelijker. De Italiaan zou al wel een contract hebben voor 2026. Ook bij de Italiaan draait het om een eenjarig contract. Dit is waar George Russell het oneens is met Toto Wolff, zo stelt AS-web. De Brit zou een driejarig contract willen in plaats van een deal van een jaar. Toto Wolff zou graag een contract aanbieden met een optie tot verlenging van nog een seizoen. 

George Russell heeft zich zo goed als overgegeven voor deze optie, maar is het ook nog niet eens over zijn salaris. De Brit zou een gelijk salaris willen hebben aan McLaren-coureur Lando Norris. Norris verdient naar verluidt zo'n twintig miljoen dollar. Wolff zou inzetten op een salaris van tien miljoen dollar. Er zit dus een groot verschil tussen de twee onderhandelaars. 

Antonelli-clausule voor Russell?

George Russell wil nog iets opmerkelijks. De coureur zou graag een clausule in zijn contract hebben dat als hij Antonelli met een bepaald verschil verslaat, hij sowieso een stoeltje heeft voor 2027. Het verschil tussen de twee is momenteel 134 punten, dus het is niet gek dat Russell hierom vraagt. Volgens AS-web is Wolff de vertragende factor in de onderhandelingen. 

Wolff wil graag vernieuwing in zijn team. Hiermee behoudt hij het vertrouwen in Kimi Antonelli. Volgens Wolff is de jonge Italiaan nog steeds een wereldtalent. Antonelli heeft dit seizoen al zijn allereerste podium behaald.

Ferdi12

Posts: 694

De vriend van Ouw moet oppassen dat ie zijn hand niet overspeeld. Hij presenteert weliswaar erg goed. Toffe Toto is niet zo scheutig met zowel het aantal jaren als het aantal centjes.

  • 7
  • 29 sep 2025 - 19:42
