user icon
icon

Verstappen wakkert iets aan bij Norris: "Wil ook racen in andere klassen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wakkert iets aan bij Norris: "Wil ook racen in andere klassen!"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris kijkt al verder dan zijn Formule 1-loopbaan en sluit niet uit dat hij net als Max Verstappen na de F1 andere raceklassen gaat verkennen. De Brit van McLaren liet weten dat vooral de langeafstandsracerij hem sterk aanspreekt.

Verstappen reed onlangs op de Nordschleife mee in de Nürburgring Endurance Series en behaalde daar zijn licentie voor de GT3-klasse. De Nederlander maakt dit weekend zelfs zijn debuut in een Ferrari 296 GT3, iets waar hij al langer naar uitkeek. Het avontuur van de viervoudig wereldkampioen werd voorgelegd aan de huidige F1-grid, en Norris gaf toe dat hij dezelfde ambities heeft.

Meer over Max Verstappen FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep
 Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep

Norris heeft dezelfde ambities als Verstappen

“Dat zou ik geweldig vinden,” vertelt Norris, die in 2018 al ervaring opdeed in de 24 uur van Daytona, toen nog samen met Fernando Alonso en Phil Hanson. “Ik heb respect voor Max dat hij dit doet. Hij heeft de status en de vrijheid om zulke dingen op te pakken. Voor Oscar [Piastri] en mij ligt dat nu nog wat anders, wij zitten in een andere fase van onze carrière.”

De timing zou Norris in de toekomst echter goed kunnen uitkomen. McLaren werkt achter de schermen aan een hypercarproject waarmee het vanaf 2027 wil deelnemen aan het World Endurance Championship. Daarmee opent zich voor Norris mogelijk de deur naar Le Mans, de beroemdste 24 uursrace ter wereld.

Norris focust zich nu nog even op F1

Voorlopig richt de 24-jarige coureur zich volledig op de Formule 1, maar hij ziet zichzelf later dezelfde weg inslaan als Verstappen. “In de toekomst ga ik dit zeker doen. Ik heb diezelfde behoefte om mezelf in andere categorieën te testen en gewoon te racen omdat ik ervan geniet. Het is iets waar ik veel zin in heb zodra de tijd daar is.”

Norris zit in een behoorlijke titelstrijd verwikkeld in de F1. De Brit staat momenteel 25 punten achter op teamgenoot Oscar Piastri en heeft ook Verstappen in zijn kielzog. De verbeterde vloer van Red Bull Racing heeft ervoor gezorgd dat Verstappen de races in Italië en Azerbeidzjan wist te winnen, waardoor McLaren er een geduchte concurrent bij blijkt te hebben.

Ambudriver

Posts: 299

Voorlopig staat hij met een naveltruitje en een bloem in zijn hand in de spotlight..........

  • 7
  • 28 sep 2025 - 08:01
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ambudriver

    Posts: 299

    Voorlopig staat hij met een naveltruitje en een bloem in zijn hand in de spotlight..........

    • 7
    • 28 sep 2025 - 08:01
  • Larry Perkins

    Posts: 60.204

    "Norris wil ook racen in andere klassen!"

    Als je minder fouten maakt kun je met de McLaren MCL39 ook al in een andere klasse racen...

    • + 3
    • 28 sep 2025 - 08:10
  • skibeest

    Posts: 1.888

    F4?

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 08:15
  • John6

    Posts: 11.024

    Prima toch, als die zijn hysterische moeder maar thuis laat.

    • + 4
    • 28 sep 2025 - 08:21
  • Arran

    Posts: 1.546

    En dit is waarom Lando geen WDC zal worden, kijkt te veel naar wat anderen doen, en wil dat ook, maar heeft datgene wat ie moet doen omdat te behalen nog niet eens in de vingers.

    Lando jongen, je bent een aardige gast, zorg eerst maar eens jij druk overweg kan, Baku was echt om te huilen

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.387

    Dat zou ik geweldig vinden,” vertelt Norris, die in 2018 al ervaring opdeed in de 24 uur van Daytona, toen nog samen met Fernando Alonso en Phil Hanson. “

    Oh, wacht ff.
    Dus Lando deed dit al in 2018 en Max in 2025......en Lando heeft nu ineens ook interesse?
    Of schrijvert maakt er 'n soepje van of Lando was het vergeten.

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:53

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×