Lando Norris kijkt al verder dan zijn Formule 1-loopbaan en sluit niet uit dat hij net als Max Verstappen na de F1 andere raceklassen gaat verkennen. De Brit van McLaren liet weten dat vooral de langeafstandsracerij hem sterk aanspreekt.

Verstappen reed onlangs op de Nordschleife mee in de Nürburgring Endurance Series en behaalde daar zijn licentie voor de GT3-klasse. De Nederlander maakt dit weekend zelfs zijn debuut in een Ferrari 296 GT3, iets waar hij al langer naar uitkeek. Het avontuur van de viervoudig wereldkampioen werd voorgelegd aan de huidige F1-grid, en Norris gaf toe dat hij dezelfde ambities heeft.

Norris heeft dezelfde ambities als Verstappen

“Dat zou ik geweldig vinden,” vertelt Norris, die in 2018 al ervaring opdeed in de 24 uur van Daytona, toen nog samen met Fernando Alonso en Phil Hanson. “Ik heb respect voor Max dat hij dit doet. Hij heeft de status en de vrijheid om zulke dingen op te pakken. Voor Oscar [Piastri] en mij ligt dat nu nog wat anders, wij zitten in een andere fase van onze carrière.”

De timing zou Norris in de toekomst echter goed kunnen uitkomen. McLaren werkt achter de schermen aan een hypercarproject waarmee het vanaf 2027 wil deelnemen aan het World Endurance Championship. Daarmee opent zich voor Norris mogelijk de deur naar Le Mans, de beroemdste 24 uursrace ter wereld.

Norris focust zich nu nog even op F1

Voorlopig richt de 24-jarige coureur zich volledig op de Formule 1, maar hij ziet zichzelf later dezelfde weg inslaan als Verstappen. “In de toekomst ga ik dit zeker doen. Ik heb diezelfde behoefte om mezelf in andere categorieën te testen en gewoon te racen omdat ik ervan geniet. Het is iets waar ik veel zin in heb zodra de tijd daar is.”

Norris zit in een behoorlijke titelstrijd verwikkeld in de F1. De Brit staat momenteel 25 punten achter op teamgenoot Oscar Piastri en heeft ook Verstappen in zijn kielzog. De verbeterde vloer van Red Bull Racing heeft ervoor gezorgd dat Verstappen de races in Italië en Azerbeidzjan wist te winnen, waardoor McLaren er een geduchte concurrent bij blijkt te hebben.