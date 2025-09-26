Mick Schumacher kondigt IndyCar-avontuur aan

Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher heeft een nieuw avontuur gevonden. De Duitse coureur reist aankomende maand af naar de Verenigde Staten, waar hij zijn eerste test in een IndyCar-bolide gaat afwerken op het circuit van Indianapolis. De test wordt afgewerkt met het oog op een toekomstig zitje.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Bij de Amerikaanse renstal kreeg hij geen nieuw contract, en hij werd reservecoureur van het team van Mercedes. Eind vorig jaar stopte hij met die functie om zich volledig te kunnen focussen op zijn Hypercar-avontuur met Alpine in het World Endurance Championship. Nu aast hij op een nieuw race-avontuur, en hij heeft zijn eerste stappen bekendgemaakt.

Schumacher neemt op 13 oktober deel aan een IndyCar-testdag op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zal gaan rijden in een auto van Rahal Letterman Lanigan Racing. Volgens het team wordt het een test waarbij Schumacher kan wennen aan de auto met een oog op een mogelijk zitje in de toekomst.

'Ik heb er veel zin in'

Schumacher heeft veel zin in de test, zo laat hij weten in een persbericht van het IndyCar-team: "Ik heb heel erg veel zin in mijn eerste test in de IndyCar. Ik wil Rahal Letterman Lanigan Racing bedanken voor het feit dat ze me deze kans hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor het feit dat ik met een auto mag rijden op de Indianapolis Motor Speedway. Het is een baan met een enorme historie en mijn vader heeft hier in het verleden ook gereden. Ik heb er zin in om te kijken naar welke speciale zaken hierbij komen kijken."

Wat verwacht Schumacher van deze test?

De Duitser verwacht een grote uitdaging: "Ik ben benieuwd naar de speciale dingen de karakteristieken van deze auto. Het zal heel anders zijn dan de auto's waarin ik gewend ben, en ik heb veel interesse in het ervaring opdoen in de diverse wereld van onze sport. Het wordt geweldig om te zien waar het omdraait en hoe moeilijk het is. Ik heb gehoord hoe fysiek zwaar het is. Het is geen geheim dat ik een groot fan ben van de single seaters, dus mijn eerste test wordt leuk. Ik heb er veel zin in om te kijken hoe ik me voel."