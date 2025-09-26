user icon
icon

Mick Schumacher kondigt IndyCar-avontuur aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mick Schumacher kondigt IndyCar-avontuur aan
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 16:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher heeft een nieuw avontuur gevonden. De Duitse coureur reist aankomende maand af naar de Verenigde Staten, waar hij zijn eerste test in een IndyCar-bolide gaat afwerken op het circuit van Indianapolis. De test wordt afgewerkt met het oog op een toekomstig zitje.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Bij de Amerikaanse renstal kreeg hij geen nieuw contract, en hij werd reservecoureur van het team van Mercedes. Eind vorig jaar stopte hij met die functie om zich volledig te kunnen focussen op zijn Hypercar-avontuur met Alpine in het World Endurance Championship. Nu aast hij op een nieuw race-avontuur, en hij heeft zijn eerste stappen bekendgemaakt.

Meer over Mick Schumacher Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher: "Staat niet op onze lijst"

Alpine gooit de deur dicht voor Schumacher: "Staat niet op onze lijst"

17 sep

Schumacher neemt op 13 oktober deel aan een IndyCar-testdag op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zal gaan rijden in een auto van Rahal Letterman Lanigan Racing. Volgens het team wordt het een test waarbij Schumacher kan wennen aan de auto met een oog op een mogelijk zitje in de toekomst.

'Ik heb er veel zin in'

Schumacher heeft veel zin in de test, zo laat hij weten in een persbericht van het IndyCar-team: "Ik heb heel erg veel zin in mijn eerste test in de IndyCar. Ik wil Rahal Letterman Lanigan Racing bedanken voor het feit dat ze me deze kans hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor het feit dat ik met een auto mag rijden op de Indianapolis Motor Speedway. Het is een baan met een enorme historie en mijn vader heeft hier in het verleden ook gereden. Ik heb er zin in om te kijken naar welke speciale zaken hierbij komen kijken."

Wat verwacht Schumacher van deze test?

De Duitser verwacht een grote uitdaging: "Ik ben benieuwd naar de speciale dingen de karakteristieken van deze auto. Het zal heel anders zijn dan de auto's waarin ik gewend ben, en ik heb veel interesse in het ervaring opdoen in de diverse wereld van onze sport. Het wordt geweldig om te zien waar het omdraait en hoe moeilijk het is. Ik heb gehoord hoe fysiek zwaar het is. Het is geen geheim dat ik een groot fan ben van de single seaters, dus mijn eerste test wordt leuk. Ik heb er veel zin in om te kijken hoe ik me voel."

Paulie

Posts: 4.554

het zitje indy indy waar mick op mickt kan ie mooi indy mick schuiven

  • 1
  • 26 sep 2025 - 16:22
F1 Nieuws Mick Schumacher

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.224

    Mick Mickt dus op een zitje Indy Indy

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 16:17
    • Paulie

      Posts: 4.554

      het zitje indy indy waar mick op mickt kan ie mooi indy mick schuiven

      • + 1
      • 26 sep 2025 - 16:22
  • Larry Perkins

    Posts: 60.156

    Wat heeft dit bericht met Max op de Nürburgring Nordschleife re maken?

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 16:29
    • Paulie

      Posts: 4.554

      nou, dat max indycar mickt op winst indy eiffel natuurlijk, duh

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.156

      Thanx!
      (ben mijn tussen-de-regels-door-leesbril kwijt)

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 16:35
  • Larry Perkins

    Posts: 60.156

    De test van Mick kost Corinna precies één iconisch racepak van Michael Schumacher...

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 16:38
  • Snorremans

    Posts: 24

    Zelfs Ericsson kan de Indy winnen...dus waarom zou deze 13-in-dozijn F1 coureur het niet kunnen.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 17:03

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Mick Schumacher
  • Team Mercedes
  • Punten 12
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land DE
  • Geb. datum 22 maa 1999 (26)
  • Geb. plaats Vufflens-le-Château, Switzerland, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar