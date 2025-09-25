user icon
Ralf Schumacher: "Verstappen is agressief op de baan, maar zacht privé"

Ralf Schumacher: "Verstappen is agressief op de baan, maar zacht privé"
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen staat bekend om zijn agressieve rijgedrag. De coureur won twee keer achter elkaar en Ralf Schumacher is erg onder de indruk van de Nederlander. Volgens Schumacher is Verstappen een 'zacht' persoon.

Max Verstappen heeft twee rollen in zijn leven: De harde, agressieve coureur en de familieman. Ralf Schumacher vindt dat erg knap van de Nederlander en buigt voor Verstappen. 

'Hij deelt niet veel' 

 "Max Verstappen is iemand die niet veel van zijn privéleven deelt, behalve hetgeen dat hij post op sociale media", zo zegt Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. Verstappen wil volgens Schumacher zijn imago in stand houden, dus deelt hij niet veel. 

"Dat kan ik heel goed begrijpen, want hij wil gewoon tijd met zijn familie doorbrengen zonder de aanwezigheid van camerateams en fotografen. Misschien komt het daardoor. Ik denk ook dat hij helemaal geen behoefte heeft om zijn 'zachte' kant te laten zien, juist om dat meedogenloze imago op de baan vast te houden. Die 'tot hier en niet verder'-mentaliteit, waardoor coureurs hem vrezen."

'Zo is Verstappen gewoon'

"Dat zit een beetje in hem, net zoals bij zijn vader. Die heeft hem ook geleerd: 'Laat vanaf het begin zien aan je concurrenten dat er bijna geen weg langs jou is. En als dat toch gebeurt, dan heeft dat gevolgen.' Het is net als bij een voetballer die weigert gepasseerd of omspeeld te worden. Zo zou je het kunnen uitleggen", vertelt Ralf Schumacher. 

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, op 69 punten achterstand van kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander kan met heel wat mazzel nog wereldkampioen worden. Verstappen zou dan gemiddeld tien punten per Grand Prix moeten inlopen op Oscar Piastri. Het wordt een lastige taak voor de Nederlander, maar niet onmogelijk. De titelstrijd gaat tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen.

Posts: 1.025

Ik vermoed dat we zonder Kelly nog veel minder van het privéleven van Max zouden zien. Tegelijkertijd helpt het wel zijn imago; sinds we meer over zijn zachte kant horen (ook van andere coureurs en mensen binnen de F1, dus niet alleen via Kelly) is zijn populariteit gestegen en hoor je stukken minder (Brits) gescheld op hem.

  • 1
  • 25 sep 2025 - 09:52
Reacties (7)

  • Starscreamer

    Posts: 1.342

    Max is gewoon Max gebleven.
    Ten minst zo komt het voor mij over.
    Ooit ontmoet en vond hem erg vriendelijke jongen.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 09:13
    • Paulie

      Posts: 4.526

      Max is gewoon Max gebleven, als er iets 'ongewoons' is aan Max t.o.v. vroeger dan is het zijn bankrekening hihi

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 09:25
  • El Maximo

    Posts: 282

    Ralf kan wel buigen voor Max, maar ik geloof niet dat Max daar veel zin in heeft.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 09:34
    • Paulie

      Posts: 4.526

      Ralf laat z'n Backstage Boxengasse zien...

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 09:36
  • Krombacher

    Posts: 1.025

    Ik vermoed dat we zonder Kelly nog veel minder van het privéleven van Max zouden zien. Tegelijkertijd helpt het wel zijn imago; sinds we meer over zijn zachte kant horen (ook van andere coureurs en mensen binnen de F1, dus niet alleen via Kelly) is zijn populariteit gestegen en hoor je stukken minder (Brits) gescheld op hem.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 09:52
    • Paulie

      Posts: 4.526

      Ik betwijfel of dat daar iets mee te maken heeft. Als Max in een (hevige) strijd is verwikkeld met een Britse lieveling, zoals Norris, en in het verleden zeker met Lewis, dan slaat het fanatisme toe bij de Britten en resulteert dat negatief commentaar op Max

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 09:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.362

    "Ralf Schumacher vindt dat erg knap van de Nederlander en buigt voor Verstappen."

    Omdat Ralf zijn bril niet op had, zag hij niet dat hij voor de verkeerde Verstappen boog.....bleek het Jos te zijn.
    Die was daar niet van gediend en gaf Ralf 'n flinke knal die alleen Jos kan geven.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 09:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
