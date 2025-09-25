Ralf Schumacher: "Verstappen is agressief op de baan, maar zacht privé"

Max Verstappen staat bekend om zijn agressieve rijgedrag. De coureur won twee keer achter elkaar en Ralf Schumacher is erg onder de indruk van de Nederlander. Volgens Schumacher is Verstappen een 'zacht' persoon.

Max Verstappen heeft twee rollen in zijn leven: De harde, agressieve coureur en de familieman. Ralf Schumacher vindt dat erg knap van de Nederlander en buigt voor Verstappen.

'Hij deelt niet veel'

"Max Verstappen is iemand die niet veel van zijn privéleven deelt, behalve hetgeen dat hij post op sociale media", zo zegt Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. Verstappen wil volgens Schumacher zijn imago in stand houden, dus deelt hij niet veel.

"Dat kan ik heel goed begrijpen, want hij wil gewoon tijd met zijn familie doorbrengen zonder de aanwezigheid van camerateams en fotografen. Misschien komt het daardoor. Ik denk ook dat hij helemaal geen behoefte heeft om zijn 'zachte' kant te laten zien, juist om dat meedogenloze imago op de baan vast te houden. Die 'tot hier en niet verder'-mentaliteit, waardoor coureurs hem vrezen."

'Zo is Verstappen gewoon'

"Dat zit een beetje in hem, net zoals bij zijn vader. Die heeft hem ook geleerd: 'Laat vanaf het begin zien aan je concurrenten dat er bijna geen weg langs jou is. En als dat toch gebeurt, dan heeft dat gevolgen.' Het is net als bij een voetballer die weigert gepasseerd of omspeeld te worden. Zo zou je het kunnen uitleggen", vertelt Ralf Schumacher.

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, op 69 punten achterstand van kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander kan met heel wat mazzel nog wereldkampioen worden. Verstappen zou dan gemiddeld tien punten per Grand Prix moeten inlopen op Oscar Piastri. Het wordt een lastige taak voor de Nederlander, maar niet onmogelijk. De titelstrijd gaat tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen.