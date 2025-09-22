user icon
icon

Behoudt Lawson zijn stoeltje bij VCARB? "Ik weet het nog niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Behoudt Lawson zijn stoeltje bij VCARB? "Ik weet het nog niet"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 15:24
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

De toekomst van Liam Lawson blijft onzeker. De Nieuw-Zeelander weet nog altijd niet of hij volgend jaar Formule 1 rijdt, aangezien VCARB de line-up voor 2026 nog niet heeft bekendgemaakt. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan ging Lawson in op de speculaties rondom zijn F1-zitje.

Het seizoen van Lawson is er een van uitersten. De 23-jarige begon 2025 bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd na twee races alweer vervangen door Yuki Tsunoda. Bij VCARB lijkt hij zich steeds meer te herpakken na het horrorscenario dat zich aan het begin van dit jaar voor hem afspeelde.

Meer over Liam Lawson 'Red Bull zet boel op scherp: Tsunoda en Lawson vrezen voor F1-toekomst'

'Red Bull zet boel op scherp: Tsunoda en Lawson vrezen voor F1-toekomst'

19 sep
 Lawson beleefde zware kwalificatie: "Ik moest plassen!"

Lawson beleefde zware kwalificatie: "Ik moest plassen!"

21 sep

Lawson lacht weer na P5 in Baku

Ook in Baku kende Lawson een sterk weekend. Hij kwalificeerde zich als derde, achter Verstappen en Carlos Sainz, en pakte met een vijfde plaats tien punten. Voor Lawson zelf was Bakoe een opsteker. “Het was niet heel erg leuk eerlijk gezegd”, lachte hij bij F1TV, nadat hij Tsunoda, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc rondenlang van zich af moest houden. “Maar het is een geweldig resultaat. Met een derde startpositie hoopte ik stiekem op een podium, maar we hadden daarvoor geen snelheid. Ik heb alles gegeven om die jongens achter mij te houden.”

Blijft Lawson in de Formule 1?

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over de stoeltjes bij Red Bull en VCARB. Lawson zelf weet nog niet of hij volgend jaar überhaupt Formule 1 rijdt. “Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Dit was een goed resultaat en ik geef elke keer alles in de auto. Ik heb veel geleerd dit jaar en word steeds comfortabeler. Ik probeer er niet te veel aan te denken, het is namelijk niet aan mij. Ik probeer mij alleen maar te focussen.”

Door de sterke prestaties van Isack Hadjar bij VCARB wordt de Fransman genoemd als mogelijke teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Tsunoda lijkt in dat scenario het kind van de rekening te kunnen worden. Daarnaast valt ook de naam van Formule 2-coureur Arvid Lindblad voor het stoeltje bij VCARB.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Racing Bulls GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.505

    Ook die Hadjar presteert wisselend, en hoewel Liam een draak van een eerste seizoenshelft had, 2e helft seizoen kan zich zich beter meten met Hadjar. Afgelopen race was sterk. Hoop dat hij het weet vast te houden, vind nog steeds dat RBR hem wel heel snel heeft geloosd

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 15:36

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 36
  • Podiums 0
  • Grand Prix 28
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (23)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 65 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar