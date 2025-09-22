De toekomst van Liam Lawson blijft onzeker. De Nieuw-Zeelander weet nog altijd niet of hij volgend jaar Formule 1 rijdt, aangezien VCARB de line-up voor 2026 nog niet heeft bekendgemaakt. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan ging Lawson in op de speculaties rondom zijn F1-zitje.

Het seizoen van Lawson is er een van uitersten. De 23-jarige begon 2025 bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd na twee races alweer vervangen door Yuki Tsunoda. Bij VCARB lijkt hij zich steeds meer te herpakken na het horrorscenario dat zich aan het begin van dit jaar voor hem afspeelde.

Lawson lacht weer na P5 in Baku

Ook in Baku kende Lawson een sterk weekend. Hij kwalificeerde zich als derde, achter Verstappen en Carlos Sainz, en pakte met een vijfde plaats tien punten. Voor Lawson zelf was Bakoe een opsteker. “Het was niet heel erg leuk eerlijk gezegd”, lachte hij bij F1TV, nadat hij Tsunoda, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc rondenlang van zich af moest houden. “Maar het is een geweldig resultaat. Met een derde startpositie hoopte ik stiekem op een podium, maar we hadden daarvoor geen snelheid. Ik heb alles gegeven om die jongens achter mij te houden.”

Blijft Lawson in de Formule 1?

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over de stoeltjes bij Red Bull en VCARB. Lawson zelf weet nog niet of hij volgend jaar überhaupt Formule 1 rijdt. “Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Dit was een goed resultaat en ik geef elke keer alles in de auto. Ik heb veel geleerd dit jaar en word steeds comfortabeler. Ik probeer er niet te veel aan te denken, het is namelijk niet aan mij. Ik probeer mij alleen maar te focussen.”

Door de sterke prestaties van Isack Hadjar bij VCARB wordt de Fransman genoemd als mogelijke teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Tsunoda lijkt in dat scenario het kind van de rekening te kunnen worden. Daarnaast valt ook de naam van Formule 2-coureur Arvid Lindblad voor het stoeltje bij VCARB.