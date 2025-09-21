Lawson beleefde zware kwalificatie: "Ik moest plassen!"

Liam Lawson reed een uitstekende kwalificatie op het circuit van Bakoe. De Nieuw-Zeelander noteerde achter Max Verstappen en Carlos Sainz de derde tijd, en daar was hij heel erg blij mee. Toch was het geen gemakkelijke dag, zo onthulde hij na afloop.

De kwalificatie in Azerbeidzjan werd zes keer stilgelegd door verschillende crashes. Uiteindelijk duurde de kwalificatie ongeveer twee uur, en dat was niet makkelijk voor de coureurs die hun auto wel op de baan konden houden. Ze konden geen ritme opbouwen, en ze moesten lang wachten tussen de rode vlaggen door. Het was lastig om de concentratie vast te houden, maar dat was niet de enige hindernis die Lawson moest nemen.

'Ik moest plassen!'

Lachend stelde Lawson bij Sky Sports dat het misschien toch beter was geweest als hij tijdens een rode vlag een sanitaire stop had gemaakt: "Om eerlijk te zijn, het leek wel een eeuwigheid te duren! Ik weet niet hoe lang het precies heeft geduurd, misschien een uurtje of twee. Zo voelde het in ieder geval wel. Ik moest al na mijn tweede ronde plassen, dus dat was niet heel erg fijn. Maar natuurlijk is dit een fantastisch resultaat voor ons."

Lawson vertrouwde op zijn gevoel

Lawson wist door zijn ongemakken heen te rijden, en hij vertrouwde volledig op zichzelf. De Nieuw-Zeelander is heel erg tevreden met hoe zijn sessie verliep: "Je ziet aan de baan en aan de druppels op je vizier dat het aan het regenen is. Je verstand zegt dat je op tijd moet remmen, omdat er minder grip is, alleen dat is dan niet het geval. Ik had geen geweldige eerste ronde, Carlos Sainz wel. Toen viel er nog meer regen, maar dat heb ik gewoon genegeerd, alsof er niets aan de hand was! Uiteindelijk heeft dat plannetje gewerkt."

Voor Lawson was het een geweldige prestatie, het was zijn beste kwalificatie uit zijn F1-loopbaan.