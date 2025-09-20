Officieel: Azerbeidzjan verdwijnt voorlopig niet van F1-kalender

De Grand Prix van Azerbeidzjan zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender verdwijnen. De organisatie heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een nieuwe deal hebben gesloten met de Formule 1, waardoor ze tot en met 2030 op de kalender staan.

De Grand Prix door de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad is in korte periode uitgegroeid tot één van de meest spectaculaire races van de F1-kalender. In een periode waarin er veel veranderingen plaatsvinden op de kalender, weet Bakoe het hoofd boven water te houden. De nieuwe deal zorgt ervoor dat ze tot minimaal 2030 op de kalender staan.

Opvallende geschiedenis

De race door de straten van Bakoe staat sinds 2016 op de F1-kalender. Deze race werd echter verreden onder de naam Grand Prix van Europa, en de naam Azerbeidzjan wordt pas sinds 2017 gebruikt. De race leverde in de afgelopen jaren veel spraakmakende momenten op. Alleen in 2020 ging de Grand Prix niet door door de coronapandemie, en Max Verstappen wist er in 2022 te winnen. Eén jaar daarvoor viel hij uit met een klapband, waardoor zijn toenmalige teamgenoot Sergio Perez won.

Domenicali reageert enthousiast

Dit weekend staat de race ook op het programma, en ook nu gebeurt er weer zeer veel. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geniet van het evenement, en hij is blij met het nieuws: "De stad Bakoe bruist van de energie en sinds onze eerste Grand Prix hier in 2016 heeft de Formule 1 consequent een warm en enthousiast onthaal gekregen van de lokale bevolking."

"Het circuit is uniek, met een aantal technische secties en lange rechte stukken die langs de prachtige kustlijn en de historische oude stad lopen, wat elk jaar weer een spannende en vermakelijke race oplevert. Deze verlenging van het contract weerspiegelt het sterke vertrouwen en de toewijding tussen de Formule 1, de Azerbeidzjaanse regering en de promotor, en baant de weg voor een opwindende toekomst van het land."