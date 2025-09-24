Tweede F1-film aanstaande: "Er wordt al over gesproken"

De F1-film was succesvol in de bioscopen. De film met Brad Pitt in de hoofdrol heeft veel goede recensies opgeleverd. Apple is in gesprek met Brad Pitt voor een vervolg.

Lewis Hamilton was een van de producenten van de film. De zevenvoudig wereldkampioen hielp mee om de film zo realistisch mogelijk te maken. De film heeft in totaal 623 miljoen dollar opgeleverd.

Gesprekken over een tweede deel

Apple-topman Tim Cook heeft bevestigd dat er gesproken wordt over een tweede deel. De film werd in samenwerking met Apple gemaakt. Bij de Emmy Awards vertelde Cook aan Variety over een mogelijk vervolg: "Het is zeker iets waarover wordt gesproken. Het was voor ons echt een enorme zomerhit. We zijn er ontzettend trots op. Het talent dat bij de film betrokken was, is van het allerhoogste niveau, en Brad heeft fantastisch acteerwerk geleverd. We kunnen niet wachten om dit verder uit te rollen."

Niet iedereen is het ermee eens

Toch is niet iedereen te spreken over een tweede deel. Lewis Hamilton, die co-producent was, weet niet zeker of een tweede deel gaat werken: "Er is vier jaar aan deze film gewerkt. Het was enorm veel werk, vooral voor Joe. Het betekende tijd weg van familie, weg van de kinderen, en soms moet je zoiets gewoon even laten bezinken. Laten we er eerst gewoon van genieten", zo is Lewis Hamilton van mening.

"De meeste vervolgen zijn een stuk slechter, dus we hoeven echt geen haast te maken! Maar als we een vervolg maken, dan zou ik zeggen: laten we echt de tijd nemen om het nog te verbeteren." In de film speelden meerdere bekende acteurs zoals: Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris en Kerry Condon. De film werd geregisseerd door Joseph Kosinski. De regisseur staat bekend om andere films zoals Tron: Legacy en Top Gun: Maverick.