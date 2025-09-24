user icon
Tweede F1-film aanstaande: "Er wordt al over gesproken"

Tweede F1-film aanstaande: "Er wordt al over gesproken"
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 09:26
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

De F1-film was succesvol in de bioscopen. De film met Brad Pitt in de hoofdrol heeft veel goede recensies opgeleverd. Apple is in gesprek met Brad Pitt voor een vervolg. 

Lewis Hamilton was een van de producenten van de film. De zevenvoudig wereldkampioen hielp mee om de film zo realistisch mogelijk te maken. De film heeft in totaal 623 miljoen dollar opgeleverd. 

Gesprekken over een tweede deel

Apple-topman Tim Cook heeft bevestigd dat er gesproken wordt over een tweede deel. De film werd in samenwerking met Apple gemaakt. Bij de Emmy Awards vertelde Cook aan Variety over een mogelijk vervolg: "Het is zeker iets waarover wordt gesproken. Het was voor ons echt een enorme zomerhit. We zijn er ontzettend trots op. Het talent dat bij de film betrokken was, is van het allerhoogste niveau, en Brad heeft fantastisch acteerwerk geleverd. We kunnen niet wachten om dit verder uit te rollen."

Niet iedereen is het ermee eens

Toch is niet iedereen te spreken over een tweede deel. Lewis Hamilton, die co-producent was, weet niet zeker of een tweede deel gaat werken: "Er is vier jaar aan deze film gewerkt. Het was enorm veel werk, vooral voor Joe. Het betekende tijd weg van familie, weg van de kinderen, en soms moet je zoiets gewoon even laten bezinken. Laten we er eerst gewoon van genieten", zo is Lewis Hamilton van mening.

"De meeste vervolgen zijn een stuk slechter, dus we hoeven echt geen haast te maken! Maar als we een vervolg maken, dan zou ik zeggen: laten we echt de tijd nemen om het nog te verbeteren." In de film speelden meerdere bekende acteurs zoals: Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris en Kerry Condon. De film werd geregisseerd door Joseph Kosinski. De regisseur staat bekend om andere films zoals Tron: Legacy en Top Gun: Maverick.

Paulie

Posts: 4.513

Heb 'm gezien, van tevoren waren m'n verwachtingen niet bepaald hoog, maar moet zeggen, (ondanks dat Pitt gezien z'n leeftijd niet echt geloofwaardig is als F1 rijder) keek de film best aardig weg. Je moet het zien als een snack. Verwacht geen top verhaal. Als je tijd hebt, slacht 'm gewoon, krij... [Lees verder]

  • 1
  • 24 sep 2025 - 09:42
F1 Nieuws Lewis Hamilton

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 1.979

    Wie heeft die film trouwens gezien? Beetje langs me heen gegaan. Volgens mij was ie al weer vrij snel uit de bioscopen verdwenen. Of was het een Netflix productie of zo?

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:37
    • Paulie

      Posts: 4.513

      Heb 'm gezien, van tevoren waren m'n verwachtingen niet bepaald hoog, maar moet zeggen, (ondanks dat Pitt gezien z'n leeftijd niet echt geloofwaardig is als F1 rijder) keek de film best aardig weg. Je moet het zien als een snack. Verwacht geen top verhaal. Als je tijd hebt, slacht 'm gewoon, krijgt er geen spijt van.

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 09:42
  • Paulie

    Posts: 4.513

    "De meeste vervolgen zijn een stuk slechter"
    ALLE vervolgen zijn slechter....

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:44
    • Regenrace

      Posts: 1.979

      Rocky 17 was toch niet onaardig...

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 10:09
    • JV fan

      Posts: 2.899

      Ligt er net aan , Terminator 2 was minstens even goed als deel 1 zelfde met Back to the future ;) etc.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 10:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.351

    Nee hè, weer al die berichten hier over die over het paard getilde 2e rangs acteur......die zonodig ook weer moet...

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:55
    • Paulie

      Posts: 4.513

      kan wel zo zijn, maar Brad heeft wel Jennifer Aniston en Angelina Jolie gebatst, zo is het ook weer, kun jij niks tegenin brengen

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 09:58
    • Beri

      Posts: 6.692

      Twee lelijke trollen bedoel je @Paulie?

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 09:59
  • Larry Perkins

    Posts: 60.096

    Pitt Brad wordt de eerste 'coureur' die met rollator en al in een F1-cockpit wordt gehesen, sensationeel!

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:58
    • JV fan

      Posts: 2.899

      Wilde bijna zeggen Graham Hill in 1970.. ;P

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 10:12
  • Beri

    Posts: 6.692

    Build for combat!

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 09:58

