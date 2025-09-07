user icon
Verstappen breekt opnieuw F1-record: Snelste race ooit

Verstappen breekt opnieuw F1-record: Snelste race ooit
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 17:02
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

De Grand Prix van Italië in 2025 gaat de geschiedenisboeken in. Max Verstappen won namelijk niet alleen de Grand Prix, maar gelijk de allersnelste race ooit. Met een uur, dertien minuten en 24,325 seconde was deze race de allersnelste ooit. 

Monza staat bekend als the temple of speed. Het circuit laat weer zien waarom dit verdiend is. Max Verstappen reed gisteren tijdens de kwalificatie al het ronderecord op Monza. Deze editie van de Grand Prix van Italië was er geen safety car of rode vlag, dus de race was spoedig verlopen. 

Voorgaande records

Het voorgaande record was ook op het circuit van Monza. De Grand Prix van Italië in 2003 behield heel lang het record. Nu heeft Max Verstappen daar verandering in gebracht. Het voorgaande record was een uur, veertien minuten en 19.838 seconden. De Grand Prix van dit jaar was dus zo'n 55 seconden sneller.

Andere Grands Prix die snel zijn verlopen, zijn: de Grand Prix van Italië in 2005, 2006 en 2024. Ook de Grand Prix van Duitsland in 1993 ging snel voorbij. Echter, de Grand Prix van Duitsland was vier minuten langzamer dan de meeste edities van Italië. 

Snelste race ooit

Toch is deze editie van de Grand Prix van Italië niet de snelste race ooit. In 2021 duurde de Grand Prix van België maar drie minuten en 27 seconden. De Grand Prix werd gestopt door hevige regenval. In totaal is er een ronde achter de safetycar gereden. De Grand Prix van Italië 2025 is wel de snelste volledig gereden race. Max Verstappen won zowel de snelste race als de snelste volledig gereden race. 

Andere Grands Prix die snel voorbij waren, maar waren ingekort, waren: de Grand Prix van Australië in 1991 door extreme regenval, de Grand Prix van Spanje 1975 door een ongeluk en de Grand Prix van Maleisië door hevige regenval. 

  • Nomar

    Posts: 834

    simply lovely

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 17:04
    • Polleken

      Posts: 952

      Precies dat Nomar

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 17:12
  • Larry Perkins

    Posts: 59.644

    Krijgt Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, toch zijn zin met kortere races, maar nu vond Max het (nog) niet erg...

    • + 3
    • 7 sep 2025 - 17:19
  • ILMOP

    Posts: 1.131

    Wat een fenomeen zeg. Petje af voor de prestaties van Max Verstappen.

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 17:35
  • schwantz34

    Posts: 40.806

    Op Zaterdag de snelste kwalificatieronde ooit, en op Zondag de snelste F1 race allertijden op je naam schrijven. Dan heb je gewoon lekker gewerkt pik!

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 17:43
    • NicoS

      Posts: 19.324

      Zeker als je bedenkt dat het vorig seizoen hier een drama was….
      Kennelijk hebben ze toch wat zwakke punten uit die auto weten te krijgen.
      Max had eindelijk weer eens een auto die deed wat hij wilde, en bij McLaren konden ze niet hun sterke punten benutten op deze baan.
      Wat ik ook niet begreep is waarom McLaren zo lang wachtten met die laatste stop, dit bracht helemaal niets, sterker ze verloren daar enorm veel tijd mee.
      Verder een saaie optocht zoals verwacht…..

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 17:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.266

    Je zou bijna fan van de man worden.....bijna!

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 17:54
    • schwantz34

      Posts: 40.806

      H-ouw jij het maar lekker bij vriend matennaaier, die glibberige slijmslak past perfect bij je!

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 18:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.266

      Das nou ook niet aardig.....om in de woorden van Larry te blijven.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:31

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
