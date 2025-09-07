De Grand Prix van Italië in 2025 gaat de geschiedenisboeken in. Max Verstappen won namelijk niet alleen de Grand Prix, maar gelijk de allersnelste race ooit. Met een uur, dertien minuten en 24,325 seconde was deze race de allersnelste ooit.

Monza staat bekend als the temple of speed. Het circuit laat weer zien waarom dit verdiend is. Max Verstappen reed gisteren tijdens de kwalificatie al het ronderecord op Monza. Deze editie van de Grand Prix van Italië was er geen safety car of rode vlag, dus de race was spoedig verlopen.

Voorgaande records

Het voorgaande record was ook op het circuit van Monza. De Grand Prix van Italië in 2003 behield heel lang het record. Nu heeft Max Verstappen daar verandering in gebracht. Het voorgaande record was een uur, veertien minuten en 19.838 seconden. De Grand Prix van dit jaar was dus zo'n 55 seconden sneller.

Andere Grands Prix die snel zijn verlopen, zijn: de Grand Prix van Italië in 2005, 2006 en 2024. Ook de Grand Prix van Duitsland in 1993 ging snel voorbij. Echter, de Grand Prix van Duitsland was vier minuten langzamer dan de meeste edities van Italië.

Snelste race ooit

Toch is deze editie van de Grand Prix van Italië niet de snelste race ooit. In 2021 duurde de Grand Prix van België maar drie minuten en 27 seconden. De Grand Prix werd gestopt door hevige regenval. In totaal is er een ronde achter de safetycar gereden. De Grand Prix van Italië 2025 is wel de snelste volledig gereden race. Max Verstappen won zowel de snelste race als de snelste volledig gereden race.

Andere Grands Prix die snel voorbij waren, maar waren ingekort, waren: de Grand Prix van Australië in 1991 door extreme regenval, de Grand Prix van Spanje 1975 door een ongeluk en de Grand Prix van Maleisië door hevige regenval.