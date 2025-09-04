Marko verklaart bijnaam Hadjar: "Mensen lachten hem uit"

Isack Hadjar beleefde een geweldige Dutch Grand Prix. De rookie kwalificeerde zichzelf als vierde en wist als derde over de streep te komen. Hiermee behaalde hij zijn allereerste podium in zijn Formule 1-carrière. Veel mensen gaven Hadjar de bijnaam: 'de nieuwe Prost'.

Volgens Helmut Marko is dat meer dan terecht. De Oostenrijker vindt dat Hadjar zich van zijn beste kant laat zien. Hadjar was erg blij met zijn eerste podium. De coureur is daarmee ook gelijk de vijfde jongste podiumscorer ooit.

Veel lof voor de rookie

Isack Hadjar heeft veel lof gekregen voor zijn podium. Red Bull-adviseur Helmut Marko is erg tevreden met het talent. Volgens Marko is Hadjar de nieuwe Prost. De Oostenrijker is niet verbaasd dat Isack Hadjar al zo vroeg op het podium verscheen.

"We hebben hem toen gekozen, dus hij weet wel dat hij iets speciaals heeft. Ik noemde hem vroeger 'kleine Prost', of 'de nieuwe Prost'. In de beginfase lachten mensen daar vaak om, maar nu levert hij ook echt", zo vertelt Marko tegenover Sky Sports F1.

Indrukwekkend van Hadjar

Marko noemt de prestaties van Hadjar niet alleen goed, maar indrukwekkend: "Wat ook heel indrukwekkend is... Hij komt op een voor hem nieuw circuit aan en na drie ronden is hij competitief. Op de vrijdag had hij natuurlijk motorproblemen, maar daar had hij totaal geen last van. Hij zei: 'Ik weet dat ik de snelheid heb', en in de kwalificatie stond hij in de top vijf! Zijn zelfvertrouwen is ook uitstekend."

Hadjar staat momenteel op de gedeelde negende plaats in het wereldkampioenschap met 37 punten. De Frans-Algerijn deelt deze positie met Nico Hülkenberg. De Duitser beleefde dit seizoen ook zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Isack Hadjar werd al volop gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull Racing, maar na deze prestatie worden de geruchten alleen maar sterker.