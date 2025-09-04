user icon
Marko verklaart bijnaam Hadjar: "Mensen lachten hem uit"

Marko verklaart bijnaam Hadjar: "Mensen lachten hem uit"
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 09:26
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar beleefde een geweldige Dutch Grand Prix. De rookie kwalificeerde zichzelf als vierde en wist als derde over de streep te komen. Hiermee behaalde hij zijn allereerste podium in zijn Formule 1-carrière. Veel mensen gaven Hadjar de bijnaam: 'de nieuwe Prost'.

Volgens Helmut Marko is dat meer dan terecht. De Oostenrijker vindt dat Hadjar zich van zijn beste kant laat zien. Hadjar was erg blij met zijn eerste podium. De coureur is daarmee ook gelijk de vijfde jongste podiumscorer ooit. 

Veel lof voor de rookie

Isack Hadjar heeft veel lof gekregen voor zijn podium. Red Bull-adviseur Helmut Marko is erg tevreden met het talent. Volgens Marko is Hadjar de nieuwe Prost. De Oostenrijker is niet verbaasd dat Isack Hadjar al zo vroeg op het podium verscheen. 

"We hebben hem toen gekozen, dus hij weet wel dat hij iets speciaals heeft. Ik noemde hem vroeger 'kleine Prost', of 'de nieuwe Prost'. In de beginfase lachten mensen daar vaak om, maar nu levert hij ook echt", zo vertelt Marko tegenover Sky Sports F1. 

Indrukwekkend van Hadjar

Marko noemt de prestaties van Hadjar niet alleen goed, maar indrukwekkend: "Wat ook heel indrukwekkend is... Hij komt op een voor hem nieuw circuit aan en na drie ronden is hij competitief. Op de vrijdag had hij natuurlijk motorproblemen, maar daar had hij totaal geen last van. Hij zei: 'Ik weet dat ik de snelheid heb', en in de kwalificatie stond hij in de top vijf! Zijn zelfvertrouwen is ook uitstekend." 

Hadjar staat momenteel op de gedeelde negende plaats in het wereldkampioenschap met 37 punten. De Frans-Algerijn deelt deze positie met Nico Hülkenberg. De Duitser beleefde dit seizoen ook zijn eerste podium in zijn Formule 1-carrière. Isack Hadjar werd al volop gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull Racing, maar na deze prestatie worden de geruchten alleen maar sterker.

snailer

Posts: 29.489

Het is nu duidelijk waarom Prost zo snel was. En ook Hadjar. Heeft met aero efficientie te maken van een bepaald uitstekend gezichtspunt.

  • 9
  • 4 sep 2025 - 09:31
F1 Nieuws Helmut Marko Isack Hadjar Racing Bulls

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.486

    Het is nu duidelijk waarom Prost zo snel was. En ook Hadjar. Heeft met aero efficientie te maken van een bepaald uitstekend gezichtspunt.

    • + 9
    • 4 sep 2025 - 09:31
    • Rimmer

      Posts: 12.743

      Och och och wat makkelijk weer… ik geef je twee plusjes :)

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 10:31
    • MacGyver

      Posts: 3.936

      Aan Jos vragen oftie em de juiste aerodynamische kromming kan geven, zoals bij Prost?

      Sarcasme

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 11:09
    • MikaHakkinen89

      Posts: 29

      Blijft een gok...

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 11:52
    • snailer

      Posts: 29.486

      Wat wel trouwens grappig is. Prost was als 1 van de eersten bezig met aero rond de helm. Zelfs met verf die minder weerstand bood.
      Hij was ook bezig met ergonomie. Schijnt dat hij specifieke bedaalstanden had waardoor hij veel relaxter in de auto zat.

      Hij werd niet alleen Le professor genoemd om zijn rijstijl rond motoren en koppelingen en versnellingsbakken, zijn motor sleet veel minder dan bij zijn teamgenoten.
      Ook om dat soort vindingen werd hij zo genoemd.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 12:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
