Renault deelt ingrijpend nieuws over F1-toekomst van Alpine

Het team van Alpine is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Franse renstal kan niet meevechten met de andere teams, en er werd zelfs getwijfeld aan hun toekomst in de sport. De nieuwe CEO van teameigenaar Renault komt nu met belangrijk nieuws naar buiten.

Het team van Alpine gaat de zomerstop in als de nummer tien in het constructeurskampioenschap. De Franse renstal heeft slechts tien WK-punten achter hun naam staan, deze punten werden allemaal gepakt door Pierre Gasly. Zijn eerste teamgenoot Jack Doohan wist geen WK-punten te pakken, en zijn opvolger Franco Colapinto is tot nu toe ook puntloos.

Wat zijn de plannen van de nieuwe CEO?

Er bestond veel twijfel over de toekomst van Alpine in de Formule 1. Bij de Renault Group, de eigenaar van Alpine, vond er namelijk een aardverschuiving plaats toen CEO Luca de Meo plots zijn afscheid aankondigde. De Meo was de aanjager van het Formule 1-project, en het was onduidelijk hoe zijn opvolger Francois Provost over het team dacht.

Provost heeft nu een belangrijke update gedeeld over de toekomst van Alpine in de Formule 1. De CEO wordt geciteerd door PlanetF1: "De Formule 1 maakt onderdeel uit van de kernstrategie van Alpine, en ik ben ook niet van plan om dit te veranderen."

Enthousiasme over de Formule 1

De nieuwe CEO klinkt enthousiast over het Formule 1-project: "De performance vormt de unieke prioriteit voor het Formule 1-team, we richten ons op betere prestaties in dit jaar en natuurlijk ook op succes in 2026 met de nieuwe auto. Dit is een unieke prioriteit die hoort bij de Formule 1."

Voor Alpine gaat er volgend jaar veel veranderen in de Formule 1. De Franse renstal stopt na dit jaar met het eigen motorenproject, en gaat rijden met krachtbronnen van Mercedes. Daarmee hopen ze een stap naar voren te kunnen zetten.