Moederbedrijf van Alpine deelt groot nieuws

Het team van Alpine heeft belangrijk nieuws ontvangen. Het moederbedrijf Renault heeft namelijk een nieuwe CEO aangesteld in de persoon van Francois Prevost. Dit is een belangrijke stap die impact kan hebben op de toekomst van het team.

Alpine is eigendom van de Renault Group. De Franse autobouwer is nauw betrokken bij de renstal, en de vorige CEO Luca de Meo bemoeide zich veelvuldig met de Formule 1. Hij vond het een zeer belangrijk project, en stelde Flavio Briatore aan. Door het vertrek van Oliver Oakes werd Briatore zijn plaatsvervanger, terwijl hij nog steeds rechtstreeks verslag uitbracht aan De Meo.

Vertrek van De Meo

De invloedrijke De Meo kondigde vorige maand plotseling zijn vertrek aan, en dat zorgde voor onrust. De vraag was immers wat dit betekende voor de toekomst van het Formule 1-team, waar het in de afgelopen jaren onrustig was. De prestaties vielen tegen, en het besluit om na dit jaar te stoppen met het motorproject viel niet goed bij het personeel. Alpine gaat vanaf volgend jaar met Mercedes-motoren rijden, en hoopt daarmee een stap naar voren te zetten.

Nieuwe CEO

De Meo was betrokken bij dit besluit, maar nu is hij dus zelf vertrokken bij de Renault Group. Het Franse bedrijf maakte deze week bekend dat ze een nieuwe CEO hebben gevonden in de persoon van Francois Prevost. Hij was eerder werkzaam als de directeur van de inkoop en institutionele relaties bij het merk. Hij reageerde dankbaar op zijn promotie, en hij kijkt ernaar uit om verder te bouwen aan het bedrijf.

Wat betekent dit voor de toekomst van Alpine?

Wat dit betekent voor de toekomst van het Formule 1-team, is nog niet duidelijk. Het team van Alpine is bezig met een lastig seizoen en staat momenteel slechts op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben slechts twintig WK-punten gescoord, en die zijn allemaal afkomstig van Pierre Gasly.