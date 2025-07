Toen Spa-Francorchamps zijn karakter verloor: de chicane bij Eau Rouge (1994)

Deze week staat de Grand Prix van Spa-Francorchamps in de België weer op het programma. Het historische en glooiende circuit van iets meer dan 7 kilometer lang ademt pure autosport in en men spreekt vooral over één beroemd stuk van de baan: Eau Rouge en Raidillon. Anno nu is het voor F1-piloten niet de meest uitdagende bocht, want het gaat vol gas, maar die extreme snelheden geeft zeker weten een kick door de prachtige bossen van de Ardennen. Hoewel het relatief makkelijke bochten zijn, moet je na een minuscuul foutje of pech je schrap zetten voor een zeer, zeer zware impact in de barrières. Door de jaren heen zijn veel heftige crashes de revue gepasseerd - met het dodelijke ongeval nog op het netvlies van Dilano van 't Hoff bovenaan Raidillon in 2023 in de opstapklasse Formula Regional Europe by Alpine (FRECA) - blijft de bochtencombinatie een bron van sluipende discussie over veiligheid. De laatste jaren is deze dialoog weer naar de achtergrond gedrukt, maar wat als er opnieuw een zwaar ongeval plaats vindt?

FIA greep eerder in

In 1994 greep de FIA in om de snelheid in te dammen na twee dodelijke ongevallen in San Marino en andere zware incidenten eerder dat jaar. De overkoepelende autosportbond stond onder druk omtrent de veiligheid en moest ingrijpen om meer leed te voorkomen. Eau Rouge en Raidillon gingen daarom uit voorzorg op de schop. Een chicane werd er tussen gefrommeld, zodat de snelheid fors naar beneden ging. Het eindresultaat was een zeer vreemd gezicht, maar vooral deed het pijn in mening autosporthart. De magie van Spa- Francorchamps was in één keer de nek omgedraaid.







Weer naar het oude, vertrouwde

Toch was deze nieuwe lay-out bij Eau Rouge en Raidillon maar een tussenoplossing. Alles wat autosport inademde was door deze aanpassing compleet verdwenen. De roep om eerherstel bleef bestaan. De FIA wilde beste naar het oude om de DNA van de Formule 1 te behouden, maar wilde garantie dat de veiligheid op orde was. Nog meer dodelijke ongelukken zou de sport namelijk in een verder kwaad daglicht zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Een uitloopstrook met grindbakken werd gebouwd. De uitwerking was echter niet zoals gehoopt. Een tribune bij Raidillon stond in de weg, waardoor de uitloopstrook niet op alle plekken even breed was. Het circuit besloot voor de zekerheid bandenstapels erbij te plaatsen. De FIA ging akkoord met deze oplossing en gaf groen licht voor de Grand Prix in 1995.



De meeste rijders waren verheugd dat de 17% hoge helling met een verschil in hoogte van veertig meter weer betreden kon worden met een F1-bolide, maar anderen, zoals de overleden BBC-F1-commentator Murray Walker, vonden de bocht nog veel te gevaarlijk. Toch zal in de ergste nachtmerrie van een autosportliefhebber Eau Rouge en Raidillon nooit verdwijnen, maar als weer doden zijn te betreuren, hoeft men niet verbaast te zijn dat de FIA opnieuw ingrijpt. Die heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.