McLaren vreest dat Ferrari titelstrijd weer spannend gaat maken

Het team van McLaren gaat vandaag op jacht naar de zege in de Britse Grand Prix. Max Verstapen start op de pole position, maar de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris staan vlak achter hem. Bij McLaren kijken ze niet zozeer naar Verstappen, en maken ze zich vooral zorgen over Ferrari.

Voorafgaand de kwalificatie leek het erop dat Ferrari en McLaren op het circuit van Silverstone om de pole position zouden gaan strijden. Dat bleek echter niet waar te zijn, want Verstappen blufte iedereen af. Bij Ferrari had men het lastig, en wisten Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet verder te komen dan de vijfde en de zesde tijd.

Gaat Ferrari voor extra spanning zorgen?

McLaren-teambaas Andrea Stella werd na afloop van de kwalificatie door Motorsport.com gevraagd of hij eerder een strijd met Ferrari verwacht dan van Verstappen: "Als je kijkt naar de rondetijden die Ferrari in elke sessie wist neer te zetten, dan moet ik zeggen dat zij waarschijnlijk het sterkste team zijn."

"De marges zijn klein. Max ging in Q3 iets later naar buiten en op zo'n circuit kunnen zelfs kleine verschillen in windrichting al een tiende van een seconde verschillen, dus alles ligt gewoon heel erg dicht bij elkaar. Het is moeilijk te zeggen wie het sterkste team was, maar Ferrari leek absoluut het meest competitief te zijn."

Spannende titelstrijd

Stella stelt dat zelfs de titelstrijd nog spannend kan worden: "Als je kijkt naar Q2, dan stonden ze daar best overtuigend op de eerste en tweede plek. Het lijkt erop dat de updates die ze in Oostenrijk hebben geïntroduceerd heel erg goed werken. Daardoor wordt niet alleen de Grand Prix op Silverstone interessanter, omdat het zo dicht bij elkaar zit, maar ik denk dat het ook het restant van het kampioenschap spannend maakt, vooral dankzij Ferrari."