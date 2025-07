Red Bull kondigt ingrijpende updates aan voor cruciale race in Silverstone

Red Bull opent dit weekend de aanval op de concurrentie met een aantal belangrijke nieuwe updates. De Oostenrijkse renstal kondigde eerder al aan dat er iets in het vat zat qua vloerupdates, en nu is duidelijk geworden wat deze inhouden.

Het team van Red Bull Racing staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om de constructeurstitel. De Oostenrijkers zijn daar niet blij mee, en de druk begint toe te nemen. Er gaan hardnekkige geruchten rond over een mogelijk vertrek van Max Verstappen, en de achterstand op McLaren groeit elk weekend. In Oostenrijk introduceerde Red Bull vorige week al de eerste updates, en dit weekend komen daar een aantal nieuwe onderdelen bij.

Belangrijke updates van Red Bull

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull ervoor kiest om dit weekend twee performance-updates mee te nemen naar het circuit van Silverstone. Het gaat om veranderingen aan de floor body en de floor fences. De floor body is volgens Red Bull aangepast met het oog op de veranderingen aan de floor fences.

Volgens Red Bull gaat het bij de aanpassingen aan de floor fences om subtiele veranderingen, waardoor ze beter voor de dag hopen te komen zonder de downstream van de flow stabiliteit te verstoren.

McLaren introduceert nieuwe vloer

Voor Red Bull zijn deze veranderingen belangrijk, maar het betekent niet dat de concurrentie ook stilzit. Het team van McLaren introduceert dit weekend namelijk ook twee belangrijke en ingrijpende updates. De renstal uit Woking introduceert dit weekend een volledig nieuwe vloer. Daarnaast zijn de brake ducts van de achterremmen aangepast in de hoop om meer performance te vinden. De teams van Ferrari en Mercedes introduceren geen nieuwe updates.

Verder komt ook het team van Aston Martin met een volledig geüpdatete vloer naar Silverstone, en ook Haas en Williams voeren een aantal veranderingen door aan de vloer.