'Silverstone zal voor altijd op de F1-kalender staan'

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft gezegd dat hij verwacht dat de Grand Prix van Groot-Brittannië voor altijd op de F1-kalender zal staan. Voor fans van de Britse Grand Prix is dit heuglijk nieuws.

Voorafgaand aan een ontmoeting met de Britse premier Keir Starmer heeft Domenicali dit verteld aan de pers. Vorig jaar heeft de eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, al het contract met Silverstone verlengd met tien extra seizoenen.

'Juiste kenmerken'

Domenicali zei tegenover de pers die aanwezig was: "Ik geloof dat Silverstone de juiste kenmerken heeft om voor altijd op de kalender te blijven, omdat er geen andere plek is waar je zo'n groot evenement in het Verenigd Koninkrijk kunt ontwikkelen." In het gesprek met de Britse premier sprak Domenicali vooral over de infrastructuur rondom het circuit van Silverstone.

Ze willen de infrastructuur gaan verbeteren en dat zou zo'n 12 miljard pond moeten kosten. Ook hebben ze het gehad over de visumproblemen die het land heeft. Zo zouden laagopgeleide buitenlanders kunnen werken op het circuit.

Brexit

Domenicali vervolgde: "Ik zal de premier duidelijk maken: 'Wat zijn de cijfers met betrekking tot Formule 1?' En: 'Wat is de technologie en de centres of excellence die in het Verenigd Koninkrijk zijn?' Er zijn ook dingen die we moeten oplossen, zoals dat er met Brexit-complicaties zijn op het gebied van visa en verkeer. We kunnen ons niet laten beperken door mensen die hier een weekend kunnen blijven, omdat ze uit een ander land komen."

"Ik zal ook het feit toevoegen dat, omdat Silverstone het grootste sportevenement in het Verenigd Koninkrijk zal vertegenwoordigen, er een noodzaak is om ervoor te zorgen dat hun plannen op de juiste manier moeten worden gevolgd."

Racepromoters

"We houden het gebied in de gaten en hebben dagelijks contact met de racepromotors daar. Tot nu toe hebben we nog geen signaal gekregen (dat de races gevaar lopen). We hopen echt van niet en ik wil er zelfs niet aan denken, vooral voor het grotere geheel en niet voor de races zelf."

"We hebben een plan, maar laten we hopen dat dit niet eens denkbaar is. Dingen veranderen zo snel. We hebben het over races in december en nu zitten we in juli. We moeten er gewoon altijd klaar voor zijn."