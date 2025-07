Populaire F1-voorstelling langer in Nederland te zien

De F1 Exhibition is langer te zien in Amsterdam. Hierdoor krijgen fans langer de kans om de voorstelling te bezoeken. Na een groot succes hebben de organisatoren dat bekendgemaakt. De F1 Exhibition is een officiële tentoonstelling van de Formule 1, en ze reizen de hele wereld rond.

Sinds begin 2023 gaat de Formule 1 langs bij steden met deze F1 Exhibition. Sinds 17 april is deze te zien in Nederland, en de tentoonstelling zal voorlopig niet vertrekken. Er zijn al tienduizenden bezoekers op af gekomen en daardoor blijft de tentoonstelling sowieso de gehele vakantie te zien. 7 september is de laatste dag dat de tentoonstelling open is.

Populariteit

"We zijn enorm blij met de populariteit van de tentoonstelling in Amsterdam en verheugd dat we deze kunnen verlengen. Met de Dutch Grand Prix én de zomervakantie in aantocht verwachten we grote belangstelling voor de nieuwe tickets en kijken we ernaar uit om nog meer fans te verwelkomen", zegt Jonathan Linden, de CEO van producent Round Room Live.

Voormalig F1-coureur en ambassadeur Robert Doornbos zegt daarop: "Het is geweldig nieuws dat de tentoonstelling wordt verlengd. Als ambassadeur ben ik erg trots om betrokken te zijn bij een ervaring die zoveel fans weet te raken en de sport op zo’n bijzondere manier tot leven brengt."

Zeven ruimtes

De tentoonstelling beschikt over zeven ruimtes. Hierin zijn dingen te zien zoals de afgebrande auto van Romain Grosjean, de Ferrari F10 van Fernando Alonso en er is een extra kamer genaamd Dutch Drive. Normaal gesproken zijn er dus zes kamers, maar bij deze tentoonstelling eentje meer. In de Dutch Drive kamer wordt er vooral aandacht gesticht aan de geschiedenis van de Nederlandse roots in de Formule 1 en het circuit van Zandvoort.

De Exhibition was ook te zien in steden als Madrid, Londen, Wenen, Buenos Aires en Toronto.