Regen dreigt Britse Grand Prix op zijn kop te zetten

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Het iconisch circuit zorgt regelmatig voor spektakel, en dat kan ook dit jaar het geval zijn. Er bestaat een reële kans op regenbuien tijdens de kwalificatie en de race.

Het raceweekend in Silverstone is altijd één groot racefeestje. Voor de teams en de coureurs voelt het als thuiskomen, want ze hebben al veel meters gemaakt op dit circuit. Het wordt ook een belangrijk weekend, want voor veel teams wordt het een moment waar ze updates gaan introduceren. Daarnaast is het voor coureurs zoals Max Verstappen belangrijk om veel punten te pakken.

Mooie vrijdag

Aankomende vrijdag worden op het circuit van Silverstone de eerste en de tweede vrije training verreden. Het is in de afgelopen dagen best warm geweest in het Verenigd Koninkrijk, en ook op de vrijdag is het nog aangenaam weer in de omgeving van het circuit. Het zonnetje zal van achter de wolken gaan schijnen, en het wordt volgens de huidige weermodellen maximaal 25 graden Celsius.

Droge of natte kwalificatie?

Op zaterdag zal het weer gaan omslaan in Silverstone. Het zonnetje maakt plaats voor grijze wolken, en het wordt maximaal 20 graden Celsius. Op deze dag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma, en de weermodellen lopen een beetje uiteen. Er bestaat een kans op regen, maar het is nog giswerk hoeveel regen er gaat vallen en of het een natte kwalificatie gaat worden. De kans op een natte kwalificatie is echter niet uitgesloten.

Regenrace op komst?

Aankomende zondag staat de belangrijke Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Volgens de huidige weermodellen wordt het op deze dag ongeveer 20 graden Celsius, en er bestaat een kans dat het zonnetje zijn gezicht laat zien. Maar dat betekent niet dat het zeker droog blijft, want volgens de huidige voorspellingen kan het kan regenen. Er bestaat ongeveer 60 procent kans op een bui, maar het weerbeeld kan in de komende dagen snel omslaan.