Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Groot-Brittannië

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië op het iconische circuit van Silverstone. Voor de teams en coureurs wordt het een bijzonder weekend, en voor de fans op het Europese vasteland wordt het een lange middag.

Afgelopen weekend kwam de Formule 1 in actie op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het was een weekend bomvol met actie en met tribunes vol met oranjefans. Aankomend weekend zal de kleur oranje een minder prominente rol spelen, en zullen Britse supersterren zoals Lando Norris en Lewis Hamilton worden toegejuicht door hun landgenoten.

Aangezien er een uurtje tijdsverschil is met het Verenigd Koninkrijk, gaat de Grand Prix op een later moment van start dan afgelopen weekend. Het tijdschema ziet er dit weekend dan ook iets anders uit dan in de afgelopen weken.

Starttijden Groot-Brittannië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 4 juli:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 5 juli:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 6 juli:

Grand Prix van Groot-Brittannië: 16:00

Waar is de Grand Prix van Groot-Brittannië te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Bij Viaplay zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien, en worden er meerdere programma's gemaakt rondom de sessies. Het is echter wel een betaaldienst, en Viaplay ontving in de afgelopen maanden veel kritiek.

Ook voor F1 TV Pro moet men betalen, maar hier krijgt men de kans om naar alle F1-sessies en de sessies uit het voorprogramma live te zien. Er zijn meerdere opties voor commentaar beschikbaar. De Duitse zender RTL is voor veel Nederlanders gratis te ontvangen, maar hier worden dit weekend niet de kwalificatie of de Grand Prix uitgezonden. Verder zijn er nog meerdere opties met een VPN.