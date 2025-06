Assen kondigt gesprekken aan voor snelle comeback Dutch GP

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Ook in Nederland is er interesse, want in Assen staan ze er weer voor open om de koningsklasse van de autosport te verwelkomen.

De Formule 1-kalender zal in de komende jaren een metamorfose ondergaan. Er is serieuze interesse vanuit Thailand, Rwanda en Zuid-Afrika en vanaf volgend jaar wordt er ook geracet in Madrid. Daarnaast verdwijnt de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola, en staat Zandvoort volgend jaar voor het laatst op de F1-kalender.

Dat hoeft echter niet te betekenen dat een race in Nederland verdwijnt. Afgelopen weekend vierde men in Drenthe de honderdste verjaardag van de TT van Assen. Op het circuit zouden ze naast de MotoGP, ook graag de Formule 1 verwelkomen. Ze flirtten al eerder met de Formule 1, en dit keer komen ze weer met een opvallende actie.

'We zijn er klaar voor'

Voorzitter van het circuitbestuur Arjan Bos kwam met een opvallende uitspraak in het programma Langs de Lijn op NPO Radio 1: "We zijn geschikt voor een Formule 1-Grand Prix. Wat dat betreft, is het zeker realistisch dat er een race in Assen komt. Er ligt alleen nog geen concreet bod op tafel en ik weet niet of de Formule 1 geïnteresseerd is in een race in Nederland. Als ze hier willen racen, dan zijn wij er klaar voor."

Formule 1 kijkt verder dan Europa

In Assen weet men ook dat de Formule 1 vooral kijkt naar nieuwe races buiten Europa. Dat betekent echter niet dat Bos wil opgeven: "Als er races af moeten vallen, dan is West-Europa als eerste aan de beurt. De sport wordt steeds mondialer, en daarom acht ik de kans voor ons klein. Maar als er een mogelijkheid komt, dan willen we die zeker aangrijpen."