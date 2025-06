Start Grand Prix van Oostenrijk uitgesteld na chaotische situatie

De Grand Prix van Oostenrijk gaat een kwartier later dan verwacht van start. Toen de opwarmronde op de Red Bull Ring van start ging, gebeurde er zeer veel. Carlos Sainz stond stil op de grid, waardoor de wedstrijdleiding moest ingrijpen.

Sainz bleef staan op het moment dat de coureurs moesten vertrekken voor de opwarmronde. De Spanjaard probeerde van alles om zijn auto weer aan de praat te krijgen, maar het was te laat. De wedstrijdleiding greep in, en de start werd uitgesteld.

Toen polesitter Lando Norris het rechte stuk op kwam rijden, reed Sainz in zijn Williams net weg. De start werd afgebroken, en de monteurs kwamen weer de baan op om het startproces te verhalen. Norris bleef staan, waar hij in het verleden de fout inging. Vorig jaar in Brazilië reed hij een extra opwarmronde toen de boodschap van de afgebroken start werd getoond.

Remmen in de brand

Sainz reed snel een opwarmronde, en hij kwam aan het einde weer de pitlane in. Volgens het protocol moet de coureur die bleef staan vanuit de pitlane starten, en Sainz parkeerde zijn blauwe bolide keurig in de fastlane. De Spanjaard hoopte te kunnen starten, maar zijn achterremmen begonnen te roken.

Het roken veranderde snel in vuur, en de vlammen sloegen de lucht in. De monteurs van Williams kwamen aansnellen en blusten de achterremmen. De auto van Sainz werd vervolgens teruggebracht naar de box, en Sainz kreeg de opdracht om uit te stappen. De schade was te groot om aan de race te beginnen.

Snel weer aan de bak

Voor de Spanjaard komt het weekend daardoor op een teleurstellende wijze ten einde. Hij kende op zaterdag al een rampzalige kwalificatie, en hij zal hopen op sportieve revanche in de Britse Grand Prix van volgende week. De race op Silverstone is de thuisrace van Williams.