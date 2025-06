Red Bull Ring volledig geblokkeerd na ongeval met bergingsvoertuig

Er is chaos ontstaan op de Red Bull Ring na een incident met een bergingsvoertuig. De vrachtwagen wilde een beschadigde auto uit de supportraces terugbrengen naar de paddock, maar hij schatte zijn hoogte volledig verkeerd in. Hij ramde een reclameboord, wat nu voor een blokkade op het circuit zorgt.

Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe de vrachtwagen over het circuit rijdt, maar niet lijkt door te hebben dat zijn kraan te hoog is. Hij ramt een reclameboord dat boven het circuit hangt, en dat stortte in. Het lijkt er wel op dat er niemand gewond is geraakt bij het incident. De start van de race in de Porsche Supercup is in ieder geval uitgesteld.

Hulpdiensten aanwezig

Op de beelden is te zien dat het bord naar beneden is gestort, en midden op de baan terecht is gekomen. De hulpdiensten op het circuit zijn aanwezig, en er wordt hard gewerkt om het te verwijderen. Het lijkt erop dat de vangrails en de catch fences beschadigd zijn geraakt bij het moment, en deze worden dan ook gerepareerd.

Direct na het incident kwamen brandweerwagens en auto's van de organisatie de baan op om de chaos op te lossen. Het is niet duidelijk of de coureurs uit de Porsche Supercup hun race nog in actie kunnen komen, aangezien het programma van de Formule 1 gaat beginnen.

Hinder voor de Formule 1

Het is de bedoeling dat de drivers parade twee uur voor de race gaat beginnen. Om 14:00 beginnen de voorbereidingen voor de race en komen de coureurs de baan op richting de grid. Of dit door kan gaan op de geplande tijd, is niet duidelijk. De organisatie probeert de situatie op te lossen, en de werkzaamheden zijn in volle gang.