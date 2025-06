Nieuwe bermbrand legt Oostenrijkse kwalificatie stil

De kwalificatie op de Red Bull Ring is stilgelegd om een opvallende reden. Tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie werd er met de rode vlag gezwaaid, omdat er een bermbrandje was uitgebroken in de laatste bocht van het circuit in Spielberg.

In de laatste bocht van het circuit werd er met de rode vlag gezwaaid. Het was onduidelijk wat er aan de hand was, want er stond geen auto in de muur of in de grindbrak. Al snel bleek wat er aan de hand was, want er was een brandje uitgebroken in het gras naast de laatste bocht op de Red Bull Ring. Hierdoor lag de sessie minutenlang stil.

Japan & China

Het leek erop dat de Formule 1 eindelijk afscheid had genomen van de brandende bermen naast de circuits. Eerder zorgen dit fenomeen voor problemen tijdens de raceweekenden in China en Japan. Daar werden maatregelen genomen, en werd het gras vochtig gehouden. In Oostenrijk hadden ze er echter niet over nagedacht om het gras te bevochten.

Hete vonken

De FIA heeft in de afgelopen weken nagedacht over een oplossing voor het probleem. De oorzaak van de brandjes ligt namelijk niet bij het gras, maar bij de vonken die afkomstig zijn van de zogenaamde skid blocks op de bodemplaat van de auto's. De hete vonken die afkomstig zijn van de skid blocks, zorgen voor het vuur in de grasstroken naast de baan.

Oplossingen

De FIA kwam begin dit seizoen met een oplossing, en ze vonden het een goed idee om het materiaal van de skid bloks aan te passen. Er werden tests afgewerkt met deze innovatie, maar de teams waren er niet bepaald een fan van. De FIA besloot dan ook om de plannen voorlopig in de ijskast te plaatsen. De huidige brand in Oostenrijk zal waarschijnlijk voor een nieuw onderzoek zorgen.