Nieuwe dreiging voor Viaplay: Formule 1 mogelijk gratis te zien

Een opmerkelijke overname in Duitsland heeft mogelijk grote gevolgen voor de Formule 1-kijkers in Nederland. De RTL Group staat namelijk op het punt op de Duitse tak van Sky in te lijven, en dat kan gevolgen krijgen voor de uitzendrechten van de Formule 1.

In Duitsland wordt de Formule 1 uitgezonden door Sky Sports. Daarnaast heeft RTL in Duitsland een sublicentie, waardoor ze een aantal kwalificaties en Grands Prix mogen uitzenden. Voor de Nederlandse F1-kijker is dit belangrijk, want deze zender is gratis te ontvangen bij veel providers in Nederland. Hierdoor biedt het een alternatief voor Viaplay en F1 TV Pro, waar wel voor moet worden betaald.

Wat is er aan de hand?

Op vrijdag werd bekend dat de RTL Group en Sky Deutschland een overeenkomst hebben bereikt voor een overname. Het betekent nog niet meteen dat ze Sky mogen overnemen, want de mededingingsautoriteit moet de overname nog goedkeuren. Als ze groen licht krijgen, dan kan dat dus ook gevolgen hebben voor het uitzenden van de Formule 1.

Wat betekent dit voor de toekomst van de F1-rechten?

Wat er precies gaat gebeuren met de uitzendrechten, is nog niet bekend. Aan de overname zijn namelijk ook alle contendeals, en dus uitzendrechten gekoppeld. Dat kan dus betekenen dat de Formule 1 gaat terugkeren bij RTL, en dat er meer mogelijkheden komen om naar de Grand Prixs te kijken. Een mogelijkheid is dat alle sessies live zullen worden uitgezonden bij deze zender.

Klap voor Viaplay?

Voor Viaplay kan dit een flinke klap zijn, want RTL Deutschland is bij veel Nederlandse providers gratis te zien. Bij onder meer KNP, Ziggo, Odido en Delta zit het in het basispakket. Als de Formule 1 terugkeert bij RTL, dan is de kans groot dat veel Nederlandse F1-fans via deze weg naar de Formule 1-sessies gaan kijken. Het is de verwachting dat er in de komende maanden meer duidelijkheid komt.