F1-paddock in Oostenrijk ontvangt weeralarm: natuurgeweld bedreigt Red Bull Ring

De teams en coureurs zijn gearriveerd in de paddock van de Red Bull Ring voor de mediadag in Oostenrijk. Het lijkt een normale dag te worden, maar een lokale weerswaarschuwing zorgt voor de nodige twijfel. Er wordt namelijk gewaarschuwd voor zware windstoten en mogelijke hagel en bliksem.

Het leek droog te blijven tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Toen de eerste teamleden en verslaggevers vanochtend arriveerden in de paddock, scheen het zonnetje. Er leek letterlijk geen vuiltje aan de hemel te zijn, maar rond 13:00 werd de rust bruut verstoord. In de regio Stiermarken werd namelijk een weerswaarschuwing verstuurd, wat even voor onrust zorgde.

Zware weerstoten en mogelijke overstromingen

Er is een waarschuwing afgegeven vanaf 14:00 tot en met middernacht. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke windstoten tot en met 100 kilometer per uur. Daarnaast kunnen er lokale overstromingen ontstaan, wordt er gewaarschuwd voor omvallende bomen, hagel en bliksem.

Mensen krijgen het advies om parken, bossen en rivieroevers te vermijden. Daarnaast krijgt men het advies om losse voorwerpen zoals voorbeeld tenten vast te zetten op campings. Het is de verwachting dat er veel mensen zullen gaan kamperen rondom de baan, veel Nederlandse fans zullen afreizen naar de Red Bull Ring.

Weer kan snel omslaan

Het weer in de Alpen kan snel omslaan, en het is dan ook gebruikelijk dat bijvoorbeeld wandelaars te allen tijde het weer goed blijven monitoren. De aanwezigen in de regio krijgen dan het advies om de ontwikkeling van het weer goed in de gaten te houden. Men moet zich voorbereiden op mogelijke snelle veranderingen van het weer.

Het lijkt er echter op dat de mediadag gewoon door zal gaan zoals gepland. Max Verstappen zal zich later vanmiddag in de perszaal melden, hij landde eerder vandaag in Oostenrijk en arriveerde vanochtend in de paddock. Hij zal zich gewoon melden in de perszaal voor het persmoment van de FIA.