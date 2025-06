Regenrace uitgesloten in Oostenrijk: tropische temperaturen verwacht

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Oostenrijk. Op de tribunes rondom de Red Bull Ring in Oostenrijk zullen veel Nederlandse fans zitten, maar een paraplu kunnen ze thuis laten. Het lijkt er namelijk niet op dat het hard gaat regenen.

De Oostenrijkse Grand Prix is één van de populairste races van het jaar. Naar de uitdagende baan in Stiermarken reizen jaarlijks tienduizenden Nederlandse fans van Max Verstappen af. Het weer in de Alpen kan snel omslaan, en de teams houden dan ook altijd rekening met een regenbui. De zomer heeft echter Oostenrijk bereikt, en er is weinig kans op neerslag.

Kleine kans op regen

Op de vrijdag gaat het raceweekend van start met de eerste twee vrije trainingen op de Red Bull Ring. In de ochtend kunnen er een paar regendruppeltjes vallen, maar verder blijft het droog. Het blijkt bewolkt, maar verder zal de temperatuur wel oplopen. Het wordt ongeveer 28 graden Celsius, dus de fans op de tribunes moeten genoeg drinken en zonnebrand meenemen.

Warme zaterdag

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt op de Red Bull Ring. Op deze dag wordt er volgens de huidige weermodellen geen regen verwacht. Het wordt weer een droge, maar bewolkte dag. Het is de verwachting dat het zo'n 29 graden Celsius gaat worden. Ook rond de tijd dat de kwalificatie begint, zal het flink warm zijn in Spielberg. Ook de asfalttemperatuur zal dus hoog liggen.

Waarschijnlijk geen regenrace

De belangrijke Grand Prix wordt op de zondag verreden op de Red Bull Ring. Ook op deze dag lijkt het droog te blijven, al kan het weer snel omslaan. Voor de fans wordt het belangrijk om goed te smeren, want het wordt warm op de tribunes. Het wordt maximaal 32 graden Celsius, en dat vormt een uitdaging voor de teams en de coureurs.