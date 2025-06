Aston Martin start talentenprogramma met Spaanse F3-coureur

Het team van Aston Martin heeft een nieuwe Driver Academy opgezet. De Britse renstal wil hiermee coureurs ontdekken, steunen en ontwikkelen. Ze hebben direct hun eerste coureur gepresenteerd in de persoon van de Spanjaard Mari Boya.

Aston Martin heeft de zogenaamde Driver Academy opgezet. Met dit nieuwe project willen ze jonge coureurs gaan voorbereiden op de top van de internationale autosport. Het is een volledig nieuw project, en het staat los van het programma waar onder meer Jak Crawford onderdeel van uitmaakt.

Verschillende projecten

Crawford maakt onder deel uit van het Young Driver Development Programme, maar dat is dus niet hetzelfde van het nieuwe project. Volgens Aston Martin gaan ze met de Driver Academy verder borduren op de eerste successen met het Development Programme.

Met de nieuwe Academy wil Aston Martin partnerships met jonge coureurs aangaan voor de lange termijn. Ze willen actief coureurs gaan scouten op alle niveaus van de autosport, van het karten tot de lagere formule-series. Ze zullen de talenten op veel gebieden gaan trainen, zo krijgen ze mediatraining, krijgen ze de kans op de simulator en gaan ze de coureurs helpen met trainen.

Eerste talent vastgelegd

Aston Martin heeft direct een eerste coureur vastgelegd voor de nieuwe Driver Academy. Het gaat om Formule 3-coureur Mari Boya. De 21-jarige Spanjaard is bezig met zijn derde seizoen in de Formule 3, en rijdt voor het team van Campos. Na vijf raceweekenden staat hij op de dertiende plaats in het kampioenschap. In 2024 eindigde hij als vijftiende in de titelstrijd.

Boya zal vanaf het aankomende raceweekend in Oostenrijk gaan rijden met de logo's van Aston Martin op zijn racepak en zijn helm. Boya is de eerste jongeling die van dit programma deel uitmaakt. Verder werken ze ook met Crawford, en rijdt Tina Hausmann in de F1 Academy in de kleuren van Aston Martin.