Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Oostenrijk

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Oostenrijk. De race op de Red Bull Ring is altijd zeer populair onder de Nederlandse fans, en de supporters die thuisblijven kunnen op een schappelijke tijd plaatsnemen op de bank.

Na een eenmalig uitstapje naar Canada, gaat het Europese gedeelte van het Formule 1-seizoen deze week verder met de Grand Prix van Oostenrijk. Vorig jaar werd er in Spielberg nog een sprintrace verreden, maar dat is dit jaar niet het geval. In vergelijking met vorig jaar is er dan ook een aangepast tijdschema. Deze komt echter overeen met het schema dat wordt gebruikt bij veel Europese races.

De Grand Prix gaat op zondag om 15:00 lokale tijd van start. De kwalificatie wordt een dag eerder verreden om 16:00, terwijl de coureurs eerder op die dag al plaats hebben genomen hun auto's voor de derde vrije training. Deze begint om 12:30, en duurt een uurtje.

Starttijden Oostenrijk:

Vrijdag 27 juni:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 28 juni:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 29 juni:

Grand Prix van Oostenrijk: 15:00

Waar is de Grand Prix van Oostenrijk te zien?

De Oostenrijkse Grand Prix is in Nederland 'gewoon' te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar er zijn wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien rondom alle sessies. Daarnaast kan er bij F1 TV Pro voor commentaar in meerdere talen worden gekozen.

De Grand Prix van Oostenrijk is aankomend weekend niet te zien bij de Duitse zender RTL. De zender heeft dit jaar een sublicentie in handen in Duitsland, waardoor ze een select aantal races en kwalificaties mogen uitzenden. Ze hebben er echter niet voor gekozen om de race op de Red Bull Ring uit te zenden.