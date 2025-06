Coureur raakt gewond bij zware crash op circuit Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort werd afgelopen weekend de Historic Grand Prix verreden. De coureurs deden niet rustig aan met hun historische bolides, maar op zondagmiddag ging het mis. Een coureur raakte gewond bij een crash met een klassieke Brabham.

De Historic Grand Prix trok ook afgelopen weekend weer veel fans naar het circuit van Zandvoort. Er werden meerdere races afgewerkt met verschillende klassieke wagens. Bij historische races laten coureurs regelmatig zien tot wat hun materiaal in staat is, maar dat ging afgelopen weekend mis. Om kwart voor vier werd er een ambulance naar het circuit geroepen, nadat het mis was gegaan in de Gerlachbocht.

Veel onduidelijkheden

Wat er precies gebeurde, is onbekend. De Brabham vloog van de baan in de Gerlachbocht, en raakte daarbij beschadigd aan onder meer de voorkant. Op foto's is te zien dat de voorwielen van de sigaarvormige wagen zijn afgebroken. Medewerkers van de ambulancedienst verleenden eerste hulp aan de coureur, terwijl de marshalls ervoor zorgden dat het publiek niets mee kreeg van deze situatie.

Na de eerste behandelingen op het circuit, werd de coureur naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de coureur zijn, daarnaast is het ook niet duidelijk hoe zwaar de schade aan de klassieke wagen precies is.

Programma 'gewoon' afgemaakt

De crash van de Brabham zorgde ervoor dat het evenement eventjes stillag. De organisatie besloot na het ongeval om alsnog verder te gaan met het resterende programma. Toen de baan weer werd vrijgegeven kwamen de coureurs de baan op voor de laatste twee races van de dag.

Veel verschillende historische wagens

Tijdens de Historic Grand Prix werd er geracet in verschillende klassen. Zo waren er historische Formule 1-wagens aanwezig, en werd er gereden met historische sportscars uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Ook werd er gereden met Grand Prix-auto's die zijn gebouwd tussen 1947 en 1965.