Viaplay frustreert fans en verliest exclusieve uitzendrechten

Streamingdienst Viaplay heeft weer voor de nodige frustratie gezorgd bij hun gebruikers. De dienst blijft de Formule 1 uitzenden, maar heeft andere belangrijke uitzendrechten deels van de hand gedaan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. Al sinds de eerste uitzendingen ontvangen ze bakken met kritiek. Dit gaat niet alleen om het commentaar, maar ook om de kwaliteit van de streams. Verder zorgen storingen regelmatig voor frustratie, terwijl sommige F1-sessies gratis beschikbaar worden gemaakt via hun openbare TV-zender.

Grote veranderingen

Viaplay kampte in de afgelopen jaren ook met flinke financiële problemen. Het lijkt alleen wat beter te gaan, maar een nieuwe stap zorgt voor frustratie en twijfel bij de klanten van de zender. Ze hebben namelijk deels afscheid genomen van de belangrijke uitzendrechten van de Britse Premier League. Deze stap zorgt voor zeer veel verbazing en vragen over de fans.

Met een opvallend tweet maakte Viaplay het nieuws bekend. Als een fan een vraag stelt over de uitzendrechten van de Premier League, laat Viaplay weten dat Amazon Prime de rechten heeft overgenomen voor 38 wedstrijden. De andere wedstrijden blijven wel exclusief te zien bij Viaplay.

Waarom zet Viaplay deze stap?

Een reden voor deze verandering deelt Viaplay niet, en dat zorgt voor frustratie. Het regent kritische reacties, en het zorgt ook voor twijfel. De vraag is namelijk wat dit betekent voor de toekomst van de streamingdienst en de uitzendrechten van andere sporten.

De situatie bij de Formule 1

Bij de Formule 1 lijken soortgelijke veranderingen vooralsnog uit te blijven. Vorig jaar sloot Viaplay een nieuwe deal met de FOM, en tekenden ze een nieuw contract tot en met 2029. Of er in de tussentijd veranderingen worden doorgevoerd, is op dit moment niet duidelijk. Deze nieuwe stap zorgt wel voor boze reacties.