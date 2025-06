Populair F1-circuit ondergaat enorme metamorfose

Het Formule 1-circus reist over ruim een maand af naar de Hungaroring voor de Hongaarse Grand Prix. Als de teams en coureurs arriveren in de paddock, zullen ze het circuit niet meer herkennen. De baan heeft namelijk een opvallende metamorfose ondergaan.

De Grand Prix van Hongarije staat als sinds 1986 op de F1-kalender. De race op de Hungaroring is uitgegroeid tot een klassieker, maar de faciliteiten op de baan waren flink verouderd. Om de Grand Prix toekomstbestendig te houden, moesten er flinke veranderingen doorgevoerd. De organisatie was zich hiervan bewust, en ze zijn hard aan de slag gegaan. De verbouwingen zijn dan ook klaar voordat het F1-circus op de baan arriveert.

Direct na de Grand Prix in 2024 begon men aan de werkzaamheden op de Hungaroring. Het pitgebouw werd afgebroken en er werd een volledig nieuw complex uit de grond gestampt. Daarnaast werd er een nieuw mediacentrum gebouwd, en werd de hoofdtribune tegenover het pitgebouw volledig opnieuw ontworpen.

De grootste werkzaamheden zijn dan ook klaar op het moment dat het Formule 1-circus voet zet op Hongaarse grond. Het is de verwachting dat de werkzaamheden aan de baan in april 2026 volledig afgerond zullen zijn. Dan kan de baan ook in de toekomst voor spektakel gaan zorgen.

De huidige stappen maken CEO Zsolt Gyulay zeer trots, zo meldt hij in een statement: "Het vervult me met enorme trots om deze historische gebeurtenis te hebben mogen meemaken. Hoewel ik de herontwikkeling nauwlettend heb gevolgd, is het eindresultaat nog steeds enorm bemoedigend."

De Grand Prix van Hongarije vormt dit seizoen de laatste race voor de zomerstop. Op 1 augustus worden de eerste vrije trainingen verreden, en de Grand Prix zelf staat op 3 augustus op het programma. Dan zal er ook gebruik worden gemaakt van de nieuwe faciliteiten.

