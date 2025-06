Schokkende beelden van vechtpartij tussen F1-fans bij GP Canada duiken op

De Grand Prix van Canada was afgelopen weekend een prachtig spektakel. De tribunes zaten propvol, maar uit beelden die rondgaan op sociale media blijkt dat het er niet altijd gezellig aan toe ging. Te zien is hoe er tijdens de race een vechtpartij uitbrak op de tribune.

De Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is één van de populairste races op de kalender. De tribunes zitten altijd propvol, en de fans tonen zich altijd sportief. In Canada worden vrijwel alle teams en coureurs toegejuicht, en dat zorgt regelmatig voor mooie taferelen naast het asfalt.

Gevecht op de tribune

Op een video die rondgaat op sociale media is te zien dat het niet allemaal even goed ging. Op de video van nog geen halve minuut is te zien hoe een groepje fans met elkaar vecht, en er mensen over de tribune rollen. Andere fans springen verschrikt aan de kant, terwijl de vechtersbazen ook tegen andere fans aan vallen.

Volgens PlanetF1 gaat het om een vechtpartij die waarschijnlijk losbarstte op Grandstand 31, waar de fans zicht hadden op bocht acht en negen. De beelden werden in eerste instantie gedeeld op Reddit, waar wordt gesteld dat de fans op deze tribune de baan niet mochten betreden, omdat de security manager gewond was geraakt en naar het ziekenhuis moest voor een controle.

Onduidelijkheid

Het lijkt er niet op dat er sprake is van meerdere incidenten. Volgens PlanetF1 was de lokale politie niet op de hoogte van een mogelijk onderzoek naar het gevecht, het is dan ook onduidelijk waarom de mannen met elkaar op de vuist gingen. Op sociale media wordt gesuggereerd dat het ging om een gevecht tussen Ferrari- en Mercedes-fans. Dit is echter alleen gebaseerd op de shirts van de vechtersbazen.

De Grand Prix van Canada was verder een groot spektakel, de race werd gewonnen door Mercedes-coureur George Russell.