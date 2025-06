De Grand Prix van Canada blijft onderdeel uitmaken van de Formule 1-kalender. De organisatie heeft het contract met de Formule 1 verlengd, en de race op het Circuit Gilles Villeneuve staat nu tot en met 2025 op de kalender.

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Canada verreden. De race werd gewonnen door George Russell, en er gingen direct geruchten rond over de toekomst. Er werd gespeculeerd over een mogelijke nieuwe deal, en dat is nu officieel. In de komende tien jaar blijft de sport rijden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het contract is met vier jaar verlengd, nadat er een nieuwe deal werd gesloten met de promotor en de lokale politiek.

Mooie geschiedenis

Canada staat sinds 1967 op de Formule 1-kalender. Nadat er eerst werd geracet op de circuits van Mosport en Mont-Tremblant, werd er in 1978 voor het eerste gereden op de huidige baan. De eerste editie werd gewonnen door Gilles Villeneuve, naar wie het circuit later werd vernoemd.

De baan ligt op een kunstmatig eiland in de St. Lawrence-rivier en is zeer populair onder de fans en de coureurs. Afgelopen weekend zat de tribunes op alle drie de dagen vol, en gingen de beelden weer de wereld over. Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben in totaal zeven keer de race gewonnen, terwijl Max Verstappen en Nelson Piquet tot drie zeges kwamen.

Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert verheugd in een statement: "Nu de Formule 1 haar 75-jarig jubileum viert, is het passend dat we een contractverlenging hebben aangekondigd met de Grand Prix van Canada. Het is een race met een ongelooflijke geschiedenis in onze sport en de baan is vernoemd naar een ware legende: Gilles Villeneuve."

"Montreal is een fantastische stad, vol energie en gepassioneerde fans, en ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat we hier tot en met 2035 zullen blijven racen."