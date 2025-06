Grand Prix van Canada in gevaar? Bosbranden zorgen voor problemen

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. Het land wordt echter al weken geteisterd door zware bosbranden, en dat zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de race in gevaar komt, maar de situatie wordt goed in de gaten gehouden.

De Grand Prix van Canada wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Afgelopen weekend gingen op sociale media beelden rond de slechte luchtkwaliteit in Montreal. Op foto's is te zien dat de rook van de bosbranden elders in het land, boven de stad hangen.

Zorgen

De situatie met de smog is ernstig, ook omdat dit zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en minder goed zicht. De rook van de bosbranden is zo hevig, dat ze door de wind ook in Europa zichtbaar zullen zijn. Op sociale media zorgt het voor de nodige vragen, want vormt het geen bedreiging voor het doorgaan van de Canadese Grand Prix?

Vooralsnog geen problemen

Volgens PlanetF1 zijn de rookwolken op dit moment nog geen punt van zorg. Het is volgens hen op dit moment de verwachting dat de Grand Prix gewoon door kan gaan zoals is gepland. De luchtkwaliteit is wel slecht, en de Formule 1 houdt de situatie dan ook goed in de gaten. Hiervoor werken ze goed samen met de lokale autoriteiten.

Eerdere problemen

Het is niet de eerste keer dat mensen zich zorgen maken over de luchtkwaliteit bij de Grand Prix van Canada. In 2023 zorgden bosbranden voor een soortgelijke situatie, al vormden de rookwolken toen een groeter probleem. Het zorgde zelfs voor een slechte luchtkwaliteit in New York.

Vooralsnog maakt men zich dus nog geen zorgen. De Grand Prix van Canada wordt hoe dan ook een belangrijk weekend, ook omdat dit de plek is waar Max Verstappen moet scoren om de titeldroom levend te houden. Hij heeft een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.