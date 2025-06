Formule 1 trekt bijzondere nieuwe partner aan

De Formule 1 heeft een opvallende nieuwe samenwerking aangekondigd. Voor het eerst hebben ze nu een officiële rosé partner aangetrokken. Het is geen vreemde stap, want het is een gevolg van een megadeal die de Formule 1 eerder sloot.

De koningsklasse van de autosport tekende begin dit jaar een megadeal van tien jaar met het Franse conglomeraat LVMH. Het bedrijf is de eigenaar van een aantal van de grootste luxemerken ter wereld. Dit zorgde ervoor dat er in de afgelopen maanden allerlei bijzondere deals werden gesloten, wat ook te zien is tijdens de races. Nu komt er dus een samenwerking bij, die vooral op de achtergrond een rol zal spelen.

De Formule 1 heeft namelijk een deal aangekondigd met het rosémerk Whispering Angel. Het merk is vanaf nu de officiële rosé partner van de sport, al werd het al gebruikt in de luxueuze hospitality units van de Formule 1. Onder meer in Zandvoort zal er werk worden gemaakt van deze samenwerking in de luxe onderkomens voor de vips.

Andere opvallende samenwerkingen

De deal met LVMH geldt voor minimaal tien jaar. De samenwerking ging begin dit jaar in, en dat zorgde voor een paar opvallende samenwerkingen. Zo werd TAG Heuer de nieuwe timekeeping-partner van de sport, en werd er een sponsordeal aangegaan met Louis Vuitton. De logo's van dat laatste kledingmerk zijn rondom de circuits te zien.

Vooral een commerciële stap

Verder verscheen er door deze deal ook weer echte champagne op de podiums. Voor de Formule 1 is het een mooie samenwerking, maar op de baan zullen ze er weinig van merken. Het is vooral een nieuwe commerciële stap, waar er in de afgelopen jaren veel van zijn gezet. De kans is groot dat er in de komende maanden nog meer deals met merken uit de stal van LVMH worden gesloten.