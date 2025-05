'F1-teams verzetten zich tegen terugkeer omstreden Monaco-regels'

De Formule 1 voerde afgelopen weekend een opvallend experiment uit in Monaco. Alle coureurs waren verplicht om minimaal twee keer een pitstop te maken. Het zorgde voor veel chaos, en het lijkt er sterk op dat de regel volgend jaar niet terugkeert.

De race in Monaco heeft een enorme historie, maar in de afgelopen jaren was het vooral een optocht. Om voor meer spektakel te zorgen, werden de regels voor dit jaar aangepast. Alle coureurs moesten minimaal twee pitstops maken, en dit zorgde voor veel verschillende strategieën.

Chaos

Het zorgde echter niet voor spektakel, maar voor chaos. Aangezien inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is, besloten een paar teams daar gebruik van te maken. Racing Bulls en Williams besloten de auto's achter hen op te houden, zodat ze hun pitstops konden maken zonder hun positie te verliezen. Het plan had dus niet het gewenste effect, maar de vraag is of de Formule 1 er door mee wil gaan.

F1 Commission

Uit onderzoek van PlanetF1 blijkt dat de kans zeer klein is dat de verplichte tweestopper volgend jaar terugkeert in de Grand Prix van Monaco. Volgens het medium is er onvoldoende steun om volgend jaar weer met deze regels te werken.

Volgens PlanetF1 hebben weinig teams er zin in om volgend jaar weer met deze regels te werken. Er zou niet genoeg steun zijn om het plan door de F1 Commission te krijgen. In deze commissie zitten de tien teams, de FIA en de FOM. Alle teams hebben één stem, en de FIA en de FOM elk tien.

Te weinig stemmen

Normaal gesproken heeft een plan 25 stemmen nodig om te worden aangenomen, tenzij er na 30 april van het voorgaande jaar van het nieuwe seizoen wordt gestemd. In dat geval is er een absolute meerderheid van 28 stemmen nodig, zo stelt PlanetF1.

Volgens het medium is het zo dat die absolute meerderheid van 28 stemmen op dit moment niet zal worden bereikt. Sterker nog, er bestaat twijfel of het concept wel genoeg steun heeft om überhaupt in stemming te worden gebracht. De kans dat er volgend jaar weer verplichte tweestoppers zijn in Monaco, lijkt dan ook klein te zijn.