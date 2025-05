Woedende Hadjar stormt op fan af na explosieve woordenwisseling

Isack Hadjar reed afgelopen weekend in Monaco een geweldige race. Hij kwam als zesde over de streep, en daar was hij trots op. Toch liep niet alles volgens wens, zo blijkt uit beelden waarop te zien is dat hij ruzie maakt met een fan in de paddock.

Hadjar reed een foutloze race in de krappe straten van Monaco. Een dag eerder was zijn kwalificatie ook al foutloos verlopen. Hij mocht vooraan het veld starten, en daar was de Franse rookie heel erg tevreden mee. Toch liep niet alles naar wens. In de paddock liepen de gemoederen namelijk hoog hun tussen Hadjar en een fan.

Zichtbare frustratie

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe hij het aan de stok krijgt met een fan in de paddock. Vlak voordat hij zich bij het Britse Sky Sports meldt voor een interview, lijkt hij een woordenwisseling te hebben met een fan. Hadjar is zichtbaar gefrustreerd, en schreeuwt het een en ander naar de man. Als de man de trap naar de hospitality van Red Bull oploopt, loopt Hadjar achter hem aan.

De camera draait vervolgens naar de crew van Sky Sports, die met verbazing naar het tafereel kijken. Als Hadjar zich vervolgens meldt voor het interview, komt hij redelijk geïrriteerd over. Wat er precies aan de hand was, is op dat moment nog onduidelijk.

Misverstand

Volgens PlanetF1 ging het om een misverstand. De fan zou Hadjar om een foto hebben gevraagd op het moment dat hij de mediapen verliet. Volgens het medium zou de fan daarna een respectloze opmerking hebben gemaakt, waarna er een woordenwisseling ontstond. Hij moment liep vervolgens met een sisser af, en de mannen gingen weer verder met hun dag.

Hadjar verliet Monaco als de nummer tien in het wereldkampioenschap. Hij staat na acht raceweekenden op vijftien WK-punten.