"Formule 1 sluit megadeal met ingrijpende gevolgen voor sprintraces"

De Formule 1 heeft weer een grote vis op commercieel gebied binnen gehengeld. Ze hebben een megadeal getekend met het Amerikaanse bedrijf PepsiCo, en de gevolgen van deze samenwerking zullen zeer groot zijn. De logo's van de merken van PepsiCo zullen veelvuldig in beeld gaan komen.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een aantal grote deals gesloten. Sinds dit jaar wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met LVMH, het moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton. Het zorgde ervoor dat de logo's van het exclusieve kledingmerk veelvuldig rondom de baan te zien zijn. Het blijft daar niet bij, want ze hebben nu nog een reusachtig bedrijf binnengehaald als partner.

Meer over FOM Formule 1 kondigt vreemde deal met Mickey Mouse aan

Ze hebben namelijk een deal gesloten met de Amerikaanse multinational PepsiCo. Het bedrijf focust zich op voedingsmiddelen en dranken en is de eigenaar van veel verschillende chips- en frisdrankmerken. Ze worden Official Partner van de Formule 1, en ze hebben een contract tot en met 2030 getekend.

Nieuwe partners

Volgens de Formule 1 gaat deze deal ervoor zorgen dat PepsiCo de sport aan een wijder publiek gaat presenteren. Dit zal dan gebeuren door middel van verschillende promoties op producten en andere 'unieke content'.

Het mes snijdt aan twee kanten, want een aantal merken van PepsiCo gaan ook per direct samenwerken met de Formule 1. Sting Energy wordt namelijk de Official Energy Drink van de Formule 1 en Doritos wordt de zogenaamde Official Savory Snack Partner van de sport.

Grote deals voor sprintraces

Ook Gatorade stapt in de Formule 1, en volgens de sport zal de rol van dit merk groter gaan worden. Gatorade wordt namelijk de officiële partner van de sprintraces. Hoe dit er precies uit gaat zien, zal duidelijk worden tijdens de sprintraces op de circuits van Spa-Francorchamps, Austin, Interlagos en Qatar.

PepsiCo zal ook een rol gaan spelen in de F1 Academy. Hier zullen ze veel zichtbaarder worden, al maken ze pas op een later moment bekend hoe deze samenwerking er precies uit gaat zien.