Hamilton ontevreden na optocht in Monaco: "Geen goede race"

De race van Lewis Hamilton ging niet vlekkeloos tijdens de Grand Prix van Monaco. De Brit startte drie plekken naar achter vanwege een gridstraf en startte daardoor op de zevende plaats in plaats van de vierde startpositie. Hij reed zichzelf echter wel naar voren en eindigde op de vijfde plek.

Lewis Hamilton is niet tevreden met het weekend in Monaco. De Brit eindigde alweer achter zijn teamgenoot, die tweede werd en een podiumplaats wist te bemachtigen.

'Geen goede race'

Viaplay vroeg in een interview met Lewis Hamilton na afloop van de Grand Prix van Monaco hoe hij zich voelde na afloop: "Niet geweldig. Het is een vrij slecht weekend. Ik bedoel, het ging in ieder geval vooruit, maarja, verder geen goede race."

Wat Lewis Hamilton van het nieuwe format vindt, wist hij nog niet zeker. Vanaf deze Grand Prix moeten er twee verplichte pitstops gemaakt worden. Dit geldt alleen tijdens de Grand Prix van Monaco, omdat coureurs anders de gehele race in een file achter elkaar aanhobbelen. Er werd ook gevraagd aan Lewis Hamilton wat hij ervan vond: "Ik heb echt niet veel verschil gemaakt in mijn race, maar ik weet het niet echt. Ik moet het bekijken, denk ik, en het zien. Voor nu: Prima, maar waar ik was, was ik in niemandsland, dus ik heb niemand gezien. Dus ik kan je niet vertellen of het een beter scenario is."

Achter zijn teamgenoot

Ook na de Grand Prix van Monaco staat Lewis Hamilton nog achter zijn teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen mist zestien punten ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc, waar dat voorheen acht punten waren. Leclerc heeft zich in zijn thuisrace bewezen om weer om de overwinningen te kunnen vechten en was geëindigd op de tweede positie.

Ferrari staat nog steeds vierde in het constructeurskampioenschap, maar is ingelopen op Red Bull. Ze missen ten opzichte van het team van Max Verstappen nog zeventien punten.