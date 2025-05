Startcrash Porsche Supercup zorgt voor problemen bij F1: Gigantisch veel olie op circuit

De zondagochtend in Monaco is een grote chaos. Na de megacrash in de Formule 2, is het nu ook raak in de Porsche Supercup. Bij een incident vlak na de start werd de race afgevlagd, en belandde er zeer veel olie op het circuit.

Net als in de Formule 2 ging het helemaal mis in de eerste bocht. Meerdere coureurs raakten elkaar, waarna er een soort file ontstond. Twee wagens moesten op vrachtwagens worden geplaatst, terwijl de overgebleven coureurs de pitstraat opzochten. Op het rechte stuk lag zeer veel olie, en daar kan de Formule 1 later vandaag ook hinder van ondervinden.

In de ochtend ging het goed mis bij de Formule 2. Na een domme actie van Alex Dunne ontstond er een enorme crash in de eerste bocht. Na de Formule 2 was het de beurt aan de Porsche Supercup om te gaan rijden op het iconische circuit. Maar ook hier ging het mis toen meerdere auto's elkaar raakten vlak na de eerste bocht. Een aantal coureurs stond schuin op de baan, waarna er niemand meer langs kon. Er werd voor de tweede keer deze ochtend met de rode vlag gezwaaid.

Olievlek

Toen de auto's werden opgeruimd, bleek dat er veel olie op de baan lag. Dit zorgde ervoor dat de marshalls moesten ingrijpen, want dit kon voor gevaarlijke situaties zorgen. De olievlek werd aangepakt, maar het zorgt er wel voor dat dit gedeelte van de baan ook tijdens de Grand Prix nogal stoffig zal zijn..

Nederlands succes

De race werd opnieuw gestart met nog twee minuten op de klok. De overwinning ging uiteindelijk naar de Nederlandse coureur Robert de Haan. Hij was ook op de pole position en werd vorig jaar verkozen tot de beste rookie. Hij gaf hiermee het goede voorbeeld aan Max Verstappen, die ook hoopt het Wilhelmus te laten klinken in Monaco.